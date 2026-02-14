「TVB御用靚太」陳嘉儀識睇掌？曾預言影帝必紅 竟爆對方「天生難聚財」：搵到錢畀咗XX

有「TVB御用靚太」之稱的79歲陳嘉儀，喪夫後消失一段長時間，最近搬回香港生活的她，多了在朋友圈露面。資深傳媒人汪曼玲早前訪問陳嘉儀，大談三出三入TVB，演出無數經典角色的往事，陳嘉儀更自揭曾有著名導演兼編劇建議整容，否則難以升上女主角。

陳嘉儀陪弟弟考藝訓班

陳嘉儀在節目中提到當年因弟弟想考藝訓班，報名時更代她報名，最終只有陳嘉儀獲取錄。陳嘉儀當年因為做銀行薪酬不錯，對幕前演出不感興趣，及後獲資深電視人梁立人為她爭取到750元工資，才打動陳嘉儀。

陳嘉儀在娛樂圈發展一段時間後，獲甘國亮賞識，不過嫌棄其外貌：「『嘉儀，你個鼻唔夠高』，佢（甘國亮）話『做唔到女主角㗎。』係喎！side shot唔靚，側面冇pointing nose 丫嘛。咁我返去同媽媽講，見埋醫生添喎，唔係好貴，9千幾蚊」。

陳嘉儀欣賞汪明荃敬業

陳嘉儀坦言年輕時有奮鬥心想做女主角，打算整高個鼻，卻因媽媽的一句話而放棄：「我媽媽話：『唔好呀女，你知唔知呀？整容後生嗰時就靚㗎咋，老咗嗰時好醜樣㗎。』」而且陳嘉儀認為女兒不能吃苦：「『你又唔捱得，結婚生仔，做個家庭主婦，你而家將來就係玩下做下工，做到結婚呢，你就唔好再做喇。』咁我嗰時就好聽話嘅，咁我唔整啦！」陳嘉儀笑說雖然沒有整容錯失上位做女主角機會，但有不少劇集搵她，相信是命運注定。

陳嘉儀又提到自己拍戲時最怕拍喊戲，因為會喊到頭暈、眼腫，加上現時身體唔好，難以應付拍攝工作。陳嘉儀又大讚汪明荃的敬業精神，令她十分尊重對方，陳嘉儀指汪明荃拍《楊門女將》時，有不少打鬥戲份：「佢呢，病，走去醫院吊鹽水，吊完鹽水即刻返廠，即刻又做。佢係將所有嘢都放晒喺個事業度，乜嘢都唔要，佢真係好拼搏，好爭取。」陳嘉儀體會到成功非容易。

陳嘉儀指梁朝偉難聚財

陳嘉儀又提到曾與梁朝偉合作的經歷，她在《鹿鼎記》中飾演滅絕師太，而梁朝偉飾演韋小寶。陳嘉儀因為對掌相有所研究，當年曾為梁朝偉睇掌：「我同佢睇咗掌之後，我話你將來嘅事業好好嘅，因為佢嘅五官生得好好，眼耳口鼻好好。我話『一路你都有運嘅』。」但陳嘉儀見梁朝偉財運不太好：「咁搵錢去咗邊呀？佢係唔會keep，可能搵到錢畀咗老婆，佢唔係好重視錢，但佢係一個好勤力做戲嘅人。」

陳嘉儀明年便踏入80歲，早在1971年入讀第一期TVB藝員訓練班，拍過《小婦人》、《家變》、《千王之王》、《孖生姊妹》等經典劇集，卻在90年代息影，直到千禧年代再回歸大眾視線。

