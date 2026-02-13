70年代TVB「反叛花旦」珠光寶氣奢華慶70歲生日 曾為愛與「其貌不揚」武星奉子成婚拖垮事業

70年代TVB第一代花旦呂有慧因清純秀麗外型兼高䠷身形，訓練班畢業加入TVB已獲公司力捧，曾在多套劇集中擔綱演出，成功塑造不少經典角色。不過呂有慧在1975年突然宣布與被傳媒形容是「其貌不揚」兼個子不高的武打明星金童奉子成婚，當時令不少觀眾大失所望，結果呂有慧因花旦淪為配角，人氣亦隨之下滑。

70歲呂有慧依然極具星味

移居美國多年的呂有慧，日前返港與昔日好友聚會，70歲的呂有慧依然是一貫優雅的風格，狀態幾乎沒有太大的轉變，未有因為走息影而走樣，而且依然極具星味，今次返港獲一班朋友慶祝生日！

呂有慧皮膚白皙緊緻身材未見發福

《愛回家》二太蘇恩磁日前在IG貼上多張相聚會合照並說：「又是一班認識半世紀的老友，藉呂有慧生日，又有機會聚首一堂。」相中所見，呂有慧穿著一件色彩非常鮮豔奪目的長袖衛衣，配飾方面亦相當講究，戴了至少兩條長項鍊並以疊戴方式示人，左手手腕上佩戴著一只翡翠手鐲，旁邊配以一條鑽石手鍊，再加上保養得宜的外貌，皮膚白皙緊緻，身材未見發福，艷麗如昔貴氣逼人。呂有慧、趙雅芝和米雪曾被稱TVB三大不老傳說，據悉呂有慧私下非常注重保養，花費也是相當大方，她為保青春，經常煲湯喝，一年還會花費六位數護理皮膚。

呂有慧家中共有九兄弟姊妹排行最細

呂有慧家中共有九兄弟姊妹，她排行最細，年長一歲的胞姊呂有佳曾在1970年代到佳藝電視試鏡當演員。父親則為一名古董店老闆。1971年，當時還在就讀中學的呂有慧曾參加無綫歌唱比賽節目《聲寶之夜》，畢業後在1972年參加第一期無綫電視藝員訓練班入行，同期有陳嘉儀、莊文清、高妙思、蘇杏璇、甘國亮等。初期與無綫小生伍衛國在電視劇經常合演情侶，故有無綫第一代螢幕情侶之稱，代表作是1975年的《巫山盟》。由於其清秀的臉孔及高挑的身材，使她能夠擔任的角色宜古宜今，曾在84版《鹿鼎記》飾演皇太后、《武林世家》演倪雪、83版《神鵰俠侶》飾演李莫愁，因她比較常扮演成熟、精明能幹又堅強，所以甚少扮演弱質女子的角色。

