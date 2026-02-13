Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

30歲離巢港姐患多囊卵巢症 醫生曾斷言需終身服藥 病情大逆轉現況曝光

影視圈
更新時間：20:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-13 HKT

2020年港姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡（Lisa），因廣東話不靈光，在娛樂圈發展受到局限，去年與TVB結束賓主關係，尋求新機會。謝嘉怡離巢後自揭受到多囊卵巢綜合症（PCOS）困擾，還出現偏頭痛、脫髮問題。近日謝嘉怡透露有多項計劃進行中，連病情都有所好轉。

謝嘉怡精神曾受壓

30歲的謝嘉怡早前透露患上PCOS（多囊卵巢綜合症），當時指醫生表示「餘生需要接受荷爾蒙治療」，加上屋企人接連患癌，導致謝嘉怡精神崩潰。近日謝嘉怡更新IG限時動態，心情看起來很好，還表示卵巢內的囊腫已經消失。

相關閱讀：「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了

謝嘉怡在IG限時動態分享多張近照，見到在升降機內自拍的她，穿上全黑運動裝、白色背心羽絨、Cap帽及粗框眼鏡，打扮隨性。謝嘉怡表示其卵巢內的囊腫已消失，而且偏頭痛的問題亦已有一段時間沒發作，整體感覺好轉不少。

謝嘉怡逐漸康復中

謝嘉怡另一條影片，見到扑牆重新裝修家居，謝嘉怡還將後續逐一公開。謝嘉怡曾被醫生告知或要終身服藥，為健康著想，開始改善飲食習慣，飯後會步行15至20分鐘：「我去研究改變我的飲食，減壓等整體療法來管理健康，我認為很多事情可以透過生活方式來管理。」謝嘉怡正逐漸康復中。

相關閱讀：前港姐冠軍謝嘉怡正式離巢TVB  結束5年賓主關係：榮幸曾成一員  真正愛上表演望繼續拍戲

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前