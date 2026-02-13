30歲離巢港姐患多囊卵巢症 醫生曾斷言需終身服藥 病情大逆轉現況曝光

2020年港姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡（Lisa），因廣東話不靈光，在娛樂圈發展受到局限，去年與TVB結束賓主關係，尋求新機會。謝嘉怡離巢後自揭受到多囊卵巢綜合症（PCOS）困擾，還出現偏頭痛、脫髮問題。近日謝嘉怡透露有多項計劃進行中，連病情都有所好轉。

謝嘉怡精神曾受壓

30歲的謝嘉怡早前透露患上PCOS（多囊卵巢綜合症），當時指醫生表示「餘生需要接受荷爾蒙治療」，加上屋企人接連患癌，導致謝嘉怡精神崩潰。近日謝嘉怡更新IG限時動態，心情看起來很好，還表示卵巢內的囊腫已經消失。

謝嘉怡在IG限時動態分享多張近照，見到在升降機內自拍的她，穿上全黑運動裝、白色背心羽絨、Cap帽及粗框眼鏡，打扮隨性。謝嘉怡表示其卵巢內的囊腫已消失，而且偏頭痛的問題亦已有一段時間沒發作，整體感覺好轉不少。

謝嘉怡逐漸康復中

謝嘉怡另一條影片，見到扑牆重新裝修家居，謝嘉怡還將後續逐一公開。謝嘉怡曾被醫生告知或要終身服藥，為健康著想，開始改善飲食習慣，飯後會步行15至20分鐘：「我去研究改變我的飲食，減壓等整體療法來管理健康，我認為很多事情可以透過生活方式來管理。」謝嘉怡正逐漸康復中。

