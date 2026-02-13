美國男星James Van Der Beek大腸癌病逝 親友發起眾籌活動 名導史提芬史匹堡與太太捐出19.5萬港元

憑90年代美劇《戀愛時代》（Dawson's Creek）走紅的48歲男星James Van Der Beek周三因大腸癌離世，遺下妻子Kimberly及6名年幼子女。為了幫助他的遺屬，其親友發起眾籌活動，目標金額為150萬美元（約1,172萬港元）。根據GoFundMe資料顯示，由於James長期抗癌，負擔了高昂的醫療費用，目前其家人經濟拮据。該活動在不足24小時內，就籌集了超過100萬美元（約781萬港元），並已火速達標，目前已籌得逾208萬美元（約1,630萬港元）。

James曾扮演史匹堡迷

不少圈中人都有慷慨捐輸，名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及其太太姬蒂嘉蕭（Kate Capshaw）就捐出2.5萬美元（約19.5萬港元）。據知James生前並不認識史匹堡，二人亦從未合作。但James在成名作《戀愛時代》中的角色就甚尊崇這位大導演，劇中其房間亦貼滿史匹堡的電影海報。

狄美摩亞、姬蒂賀姆絲悼念

此外，《魔法壞女巫》導演朱浩偉（Jon Chu）亦捐出1萬美元（約7.81萬港元）。剛榮登全球最高票房演員寶座的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）更在眾籌網站上，選擇每月捐款2,500美元（約1.95萬港元），實行長期援助James的家人，網民都大讚她人美心善。另外亦有不少影星悼念James，包括狄美摩亞（Demi Moore），以及湯告魯斯（Tom Cruise）前妻姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）。