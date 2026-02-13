Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國男星James Van Der Beek大腸癌病逝 親友發起眾籌活動 名導史提芬史匹堡與太太捐出19.5萬港元

影視圈
更新時間：17:15 2026-02-13 HKT
發佈時間：17:15 2026-02-13 HKT

憑90年代美劇《戀愛時代》（Dawson's Creek）走紅的48歲男星James Van Der Beek周三因大腸癌離世，遺下妻子Kimberly及6名年幼子女。為了幫助他的遺屬，其親友發起眾籌活動，目標金額為150萬美元（約1,172萬港元）。根據GoFundMe資料顯示，由於James長期抗癌，負擔了高昂的醫療費用，目前其家人經濟拮据。該活動在不足24小時內，就籌集了超過100萬美元（約781萬港元），並已火速達標，目前已籌得逾208萬美元（約1,630萬港元）。

James曾扮演史匹堡迷

不少圈中人都有慷慨捐輸，名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及其太太姬蒂嘉蕭（Kate Capshaw）就捐出2.5萬美元（約19.5萬港元）。據知James生前並不認識史匹堡，二人亦從未合作。但James在成名作《戀愛時代》中的角色就甚尊崇這位大導演，劇中其房間亦貼滿史匹堡的電影海報。

狄美摩亞、姬蒂賀姆絲悼念

此外，《魔法壞女巫》導演朱浩偉（Jon Chu）亦捐出1萬美元（約7.81萬港元）。剛榮登全球最高票房演員寶座的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）更在眾籌網站上，選擇每月捐款2,500美元（約1.95萬港元），實行長期援助James的家人，網民都大讚她人美心善。另外亦有不少影星悼念James，包括狄美摩亞（Demi Moore），以及湯告魯斯（Tom Cruise）前妻姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前