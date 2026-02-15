金多寶｜Edan「暖男式」求愛冧另一半 追女仔太進取嚇親鍾雪瑩 組螢幕情侶搵銀

呂爵安（Edan）、鍾雪瑩在賀歲片《金多寶》組螢幕情侶！故事中，鍾雪瑩忘記幫嫲嫲買金多寶令$8,888萬頭獎落空！為免讓家人失望，她在片場同事Edan協助下，以借來拍攝用的豪華別墅作新居，讓一家人入住，兩人就在過程中互生情愫，鬧出笑話連篇。

呂爵安Feel到鍾雪瑩內向

提到有觀眾大讚兩人非常合拍，Edan附和：「多謝大家鍾意我哋嘅火花！」鍾雪瑩希望這對「螢幕情侶」繼續「行」落去，一齊商演搵錢。人與人之間有種解釋不了的連結，Edan︰「記得拍《金多寶》第一日，我見到阿雪就feel到佢內向，我都唔係主動嘅人，我哋一開始好少傾偈。」鍾雪瑩︰「喺片場冇我戲份時，我就喺旁邊睇拍戲，或者搵個位匿埋！我發覺Edan都係咁！我哋大概知道對方嘅運作模式。」

Edan、鍾雪瑩互相欣賞，《金多寶》是兩人首次正式合作。

Edan表示同鍾雪瑩好夾。

Edan、鍾雪瑩組《金多寶》螢幕情侶有火花。

呂爵安角色好Kam

Edan續說︰「今次合作好舒服，同阿雪好夾，我哋共通點就係認真，唔係指木口木面，係似戰友做group project，大家都想推高少少成件事嘅效果。我哋成日講呢場戲『試吓咁玩啦』！」拍慣綜藝的他形容，「編劇喺我角色對白上花咗唔少心機︰內容、節奏，仲有身邊人對佢嘅反應，我角色Kam Kam哋㗎！我成日提醒自己要將嗰種feel演出嚟。」又例如有幕他扮地產經紀，自加土豪造型加鄉音，好笑度加分；反而鍾雪瑩稱：「我經驗少，拍笑片會擔心嘅，幸好今次搞笑高手太多，有好多嘢畀我學！」

《金多寶》中Edan常常為鍾雪瑩排難解紛。

Edan最近為《萬幸》錄音。

Edan在《金多寶》自加鄉音扮地產經紀，得咗！

Edan在《金多寶》演土豪地產經紀帶人睇樓。

呂爵安談擇偶條件

Edan指其角色對鍾雪瑩「有求必應」，暖男會主動幫助她解決任何問題，他說︰「而現實中，我會著重溝通多過一味出手幫人。」談擇偶條件，「主要睇性格！睇雙方係咪夾得嚟，有冇共同話題。」鍾雪瑩遇到異性像Edan般獻殷勤，可會是「加分位」？她說：「我反而覺得咁樣會麻煩到人哋！」原來她個性甚少「求救」，「可能我擅長解決問題，比較獨立，一段關係希望以溝通為主，而唔係成日要人幫忙，若對方太積極太進取，我會驚！」

Edan、鍾雪瑩談擇偶條件。

鍾雪瑩識填詞好叻

《金多寶》是兩人第一次正式合作，Edan︰「我同阿雪做過一齣廣播劇《微凉之夏》，各自留喺錄音室，叫做有見面打招呼。印象中嘅阿雪好有talented，涉獵好多嘢，識填詞又係影后。填詞係我一世都唔會解鎖嘅技能！」值得一提是片尾曲《萬幸》由鍾雪瑩、李尚正填詞，並由Edan主唱。

鍾雪瑩自言拍笑片有困難。

李尚正、楊詩敏於《金多寶》演夫妻，鍾雪瑩是其女兒，她在兩人身上學習呈現喜感的方式。

呂爵安難100%坦白

戲中提到一家人靠「呃呃𠱁𠱁」維繫感情，鍾雪瑩看法是︰「好難做到事事完全披露，尤其對屋企人。《金多寶》嘅設定更加極致，除咗唔講你聽之外，仲會『以為』對你好而說一啲理想化假話。某程度上『講少啲真話』可能係幽默嘅相處模式！」Edan︰「我唔信有人做到100%坦白，冇呢個必要。每個人有自己立場、空間。好似阿媽問你：『凍呀！有冇帶多件衫出街？』你冇但係會講『有呀』，免得佢擔心。」

鍾雪瑩、Edan合作廣播劇《微凉之夏》有過一面之緣。

《金多寶》中，鍾雪瑩忘記幫嫲嫲買金多寶令$8,888萬頭獎落空！

李尚正、楊詩敏於《金多寶》演夫妻都好有化學作用。

《金多寶》由金燕玲飾演的嫲嫲串連三代情。

鐘雪瑩籲珍惜眼前人

由金燕玲飾演的嫲嫲串連三代情，鍾雪瑩說︰「表面上係用謊言蓋謊言，搞出好多烏龍嘅故事。成家人好似瘋瘋癲癲咁，希望觀眾睇完會搵到小碎片，連結到同家人嘅記憶。」Edan聯想到自己與嫲嫲的關係，「我係唯一男孫，佢由細到大都好錫我。近年各有各忙，一年見一次，所以我特別重視團年飯。」他提到《金多寶》的核心，「『家人』係好獨特嘅，你冇得揀。就算平時唔多聯絡，始終有血緣關係。故事中，以為有錢就能解決所有問題？根本唔係咁。反而最神奇係，當大家願意互相關心，問題癥結就慢慢會解開，喺矛盾中搵到愛。」鐘雪瑩總結：「個message就係珍惜當下，珍惜眼前人。」

《金多寶》導演翁子光力讚賞鍾雪瑩演技自然，充滿童真。

導演翁子光（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》星光熠熠，包括演金燕玲丈夫的許冠文。

蔡卓妍客串《金多寶》致敬香港電影。