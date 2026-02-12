前港姐胡家惠揭「零家用」前夫自私真面目 追討七位數欠款遭壓價減至一半 要求出離婚po掩飾一事

前港姐季軍胡家惠（Cathy）去年11月宣布「被離婚」，與第二任丈夫Manfred Lau結束3年的婚姻後，單身不足兩個月的胡家惠火速有新戀情，貼上依偎男友臂彎的相片並說：「謝謝你20年來的守護。」原來新歡是相識20年的閨密，胡家惠曾說：「佢睇住我成長，見證住我嘅變化，佢可以話係我嘅Buddy、我嘅軍師。」

胡家惠作出一個心死的決定

對於曾被貪錢，胡家惠女兒代母反擊，胡家惠更爆前夫從未支付家用，近日她接受傳媒訪問，坦言曾要求過有需要共同分擔生活費，可惜對方諸多藉口，因害怕再次離婚而刻意漠視問題，甚至多次幫他還債，胡家惠亦作出一個心死的決定，就是計清條數，追回他欠的七位數字。

胡家惠按前夫要求出離婚post

胡家惠曾有過兩段婚姻，因首任老公出軌而離婚，當時她在陀細女期間，結果患上躁鬱症而多次嘗試自殺，幸好經過治療後已經康復，其後結識第二任老公Manfred Lau，婚後老公視一對繼女視如己出，本來覺得自己無比幸福的胡家惠，在2025年10月收到老公Manfred千字文的WhatsApp通知，他要回復單身，想要自由：「他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車追尋他的個人理想。」胡家惠當刻大受打擊，但仍在社交平台出「被離婚」po，原來受到前夫指使：「其實呢個離婚 post 係對方要求我出，佢希望我喺社交媒體公開同大家講，我哋係和平分開，因為唔想不久嘅將來，唔係不久，佢話係好快嘅將來，佢會帶一個新嘅女伴出嚟，萬一畀人影到，啲人會話佢出軌，所以希望我配合澄清。」回望過去，胡家惠覺得前夫出軌有跡可尋：「我哋搬去上海後，佢返嚟嘅次數越嚟越少，由每個禮拜返嚟一次，變成一個月先返嚟一次，當時佢話買機票都係錢，喺香港要畀錢住酒店，負擔重。」

胡家惠表示前夫能力付贍養費

在訪問上胡家惠表示前夫能力付贍養費，她亦曾為對方還了300萬債：「嗰陣佢話佢會還，但係見到佢有錢返嚟嘅時候，都冇還過俾我，漸漸發現呢個人係自私，而家我哋離咗婚，欠我嘅錢就要還。佢本來爭我300萬，後嚟要求減到150萬，但都係還唔到，去到律師樓簽字，佢要減到至120萬先肯簽，仲要冇利息分6年還。」胡家惠離婚後曾表示餘下的旅程將會和兩個女兒一起探索，期待展開美好的人生下一頁，但最終火速再拍拖，她說：「其實我冇諗過咁快拍拖，我根本都仲未復元，但佢睇住我20、30、40嘅經歷同成長，佢知道晒我所有嘅事，而家同佢一齊，可以做返自己，我覺得好舒服。不過我真係冇諗過再結婚，我覺得唔需要喇，接下來能夠好好相處，冇壓力，冇病冇痛，每日起身能夠呼吸，我覺得已經好幸福。」

