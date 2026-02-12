Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘇皓兒唔恨拍拖自認節儉密儲姑婆本 最信「磚頭」目標2028年置業

影視圈
更新時間：17:15 2026-02-12 HKT
發佈時間：17:15 2026-02-12 HKT

蘇皓兒、梁業（肥仔@ERROR）、練美娟、組合ROVER等到九龍灣出席賀年節目《馬力十足賀新年》記者會，眾人即席寫揮春和玩麻雀遊戲，更播出ROVER的賀年歌《難得全家聚一起》MV。

蘇皓兒向觀音借庫求事業

蘇皓兒透露在節目上下廚煮食，為此與程人富下魚排親手捉魚，期間被魚打到頭，笑言是好意頭，年年有餘。問到是否好奇新一年運勢？她笑言肖狗運情不錯，沒有犯太歲。憶起有一年有感所有事皆不順，拜觀音後就事事順利，故每年有拜觀音習慣，順道向觀音借庫，主力求事業。問到不需要求姻緣？她笑言沒慾望拍拖，十分享受單身，即使家人、親戚追問也不怕尷尬。又自認節儉可以儲到姑婆本，問目標是「上車」？她指已向師傅請教，要2028年才適合置業。

