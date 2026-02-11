《愛回家》小花「全透視裝」挑戰性感極限？白滑上圍S形曲線一覽無遺  網民「擘大張相仔細研究」

現年31歲的前港姐季軍邵初（Kristy），近年憑藉參演無綫處境喜J劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋，同時她亦活躍於社交平台，大方分享生活點滴，親民的形象深受粉絲喜愛。早前，她毫不介意地披露自己曾因家人生意失敗而家道中落的往事，其真誠坦率的態度獲得不少網民支持。

邵初極性感漫遊沙灘

今日，邵初在IG上更新了一組在沙灘拍攝的福利照，狀態絕佳，旋即引起網民熱議。從照片可見，邵初身處夜晚的沙灘，身穿一套極度性感的黑色蕾絲透視裝。上半身的超低胸設計，徹底展現了她豐滿的上圍和完美的胸前線條，白滑上圍一覽無遺，散發著成熟女人的魅力。

相關閱讀：31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得

邵初穿豁出去穿「全透視裝」？

而這套服裝最吸睛之處，莫過於其下半身的設計。貼身的黑色蕾絲從腰間一直延伸至腳踝，因為裙子的顏色，和邵初的膚色十分接近，於昏暗的燈光下，邵初尤如穿了一條全透視裙子，有網民就承認自己「立即將圖片擴大『仔細觀察』」，非常搞笑。邵初的S形曲線於這輯美照中盡顯無遺，整體造型極度誘人，火辣程度可謂「噴血度十足」。在另一張回眸一笑的照片中，她更大騷白滑玉背，從任何角度看都堪稱完美。

相關閱讀：前港姐咪神季軍揭患暴食症8年 歷家人生意失敗父母離婚一度崩潰 需睇心理醫生加服藥：壓力大會復發