31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得

現年31歲的前港姐季軍邵初（Kristy），近年除了參演無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》外，亦活躍於社交平台分享生活。邵初近日於小紅書上發布了一段新影片，表示自己絕不介意穿二手衫。邵初曾經歷家人生意失敗而家道中落的日子，試過終日為口奔馳，故此亦練就出「你不尷尬，尷尬的就是別人」的生活態度。

邵初能屈能伸不介意穿二手衫

影片中，邵初穿上一件二手復古條紋外套，內搭黑色超低短裙，自信地穿梭在繁忙的馬路，一雙白滑長腿極為吸睛，不愧是港姐出身。她手持復古小包，戴上太陽眼鏡，對自己的造型相當滿意，並於影片中表示：「這一套走到街上真的會......你不尷尬，尷尬的就是別人！」展現出率性爽朗、能屈能伸的個性。

邵初曾歷家道中落

邵初之所以對二手衣着泰然自若，源於她曾經歷的一段人生低谷。她曾在訪問中透露，因家人生意失敗，導致家道中落。因此，她大學畢業後便立即投身社會工作，幫補家計，直到家中經濟狀況穩定後，才有機會追尋夢想參選港姐。正是這段經歷，讓她對物質生活看得淡然，如今穿著二手衫也毫無包袱，更活出了自信的態度。

邵初曾患8年的暴食症

除了家庭經濟問題，邵初更曾與情緒病搏鬥。她憶述16歲時獨自到外國留學，同時面對父母離婚及同輩壓力，令她不幸患上長達8年的暴食症，需要看心理醫生及服藥治療。

邵初超低裙騷誘人蜜大腿

經歷重重困難，邵初如今已走出陰霾，在演藝事業上平步青雲。這位中越混血兒畢業於英國名牌大學，憑藉出眾的外貌與身材，參選港姐時便被封為「咪神」。如今，她以一身復古港風打扮現身中環街頭，配上一頭俐落的復古短髮和精緻妝容，加上穿上超短裙，騷出白滑誘人的「蜜大腿」，瞬間成為眾人焦點。

