米倉涼子涉毒案後神隱半年终現身 出席新片試映會心情緊張 被遠藤憲一舉手支持激動落淚

50歲日劇天后米倉涼子去年10月爆出涉毒風波，其後她承認去年8月被警方被搜屋，並自9月開始一直以身體不適取消工作，直至上月底她才正式不獲起訴，案件告一段落後，之後傳出米倉涼子或者現身宣傳串流平台電影《Angel Flight THE MOVIE》。

米倉涼子感謝各方支持

昨日，米倉涼子在神隱逾半年後出席新片試映會，有份演出的遠藤憲一、城田優及松本穗香等演員一同亮相，她未有提及涉毒風波，只表示：「 今日能讓我站在這裏，很感謝粉絲的熱情和所有相關人員的慷慨支持。」遠藤憲一大爆米倉涼子上台前心情緊張，她直言：「我很緊張。」遠藤又問候女方，「心情沒問題嗎？看來很努力呢，果然是沒有涼子就完成不了這個作品。」米倉聞言即表示：「正拼命地站穩⋯⋯正因為有大家的期待，才有這部電影的誕生。戲中描繪了遺屬對運送遺體的想法，以及對死者的尊重。新片能夠順利上映，我真的很高興，謝謝。」之後遠藤高舉米倉的左手表支持，她即激動落淚。