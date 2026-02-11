尋秦記丨林峯未能獲金像獎提名：自己繼續努力 農曆年留在香港陪愛女 姚瑩瑩自嘲若再開續集叫「老朱姬」

電影版《尋秦記》昨日（10日）舉行慶功宴，戲中飾演秦王趙盤的林峯，與當年電視劇中的兩位母親，飾演「雅夫人」的雪梨及演「朱姬」的姚瑩瑩接受訪問時，對於母子再次重逢，林峯表示好開心，只欠郭峰和姚樂怡就齊人。大家都好期待看加長版：「因為我哋現場都拍咗好多嘢，本身原本個版本都冇擺入去，我哋現場都拍咗好多場戲，而家原版個節奏就比較爽快啲。」

林峯情人節不在香港

問到林峯情人節會否去看加長版電影，還是去古老闆的簽名會時，他透露自己不在香港，所以沒辦法。他表示自己只有一星期假期，所以很想陪女兒：「我都個幾月冇見個女，農曆年會留喺香港，初三就要做嘢喇！」



雪梨再開續集表示隨緣

雪梨被問到會否叫古老闆再開續集，她表示隨緣；姚瑩瑩被問到會否想延續「朱姬」一角時，她笑言自己演「老朱姬」，即時引得旁邊的林峯和雪梨爆笑，雪梨亦笑言自己要演「老雅夫人」。姚瑩瑩說：「等老闆諗啦！我哋個仔（指劇中兒子林峯）都咁大喇，已經成家立室，都好安慰喇！」現實中的姚瑩瑩與林峯年紀只是相差八年，她指當年與林峯在杭州拍劇時，經常被對方問自己如何生到他出來。

問到林峯對於今屆金像獎未能獲提名可有感到失望，他說：「首先多謝大家喜歡尋秦記每一個角色，我都希望老闆今年可以攞到獎，自己就繼續努力啦！」