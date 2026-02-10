成何體統劇情懶人包｜分集劇情、角色介紹、5大看點整合

成何體統｜由王楚然及丞磊領銜主演的古裝愛情喜劇《成何體統》，講述兩位現代人意外穿越到書中，聯手逆天改命的故事。下文為您精心整理了《成何體統》的懶人包，即睇劇情大綱、角色介紹及必看亮點！

《成何體統》劇情改編自七英俊的同名小說。故事講述一名現代「社畜」王翠花（王楚然 飾），意外穿越到小說《穿書之惡魔寵妃》的世界中，成為了注定失敗的反派妖妃庾晚音。她更遇上另一位穿越者，即化身為暴君的夏侯澹（丞磊 飾）。二人為了生存，決定聯手扭轉原著中的亡國结局。

《成何體統》由王楚然以及丞磊領銜主演。

王楚然 飾 庾晚音（原名：王翠花）

原是現代普通上班族，意外穿越成書中反派角色禍國妖妃庾晚音。為改變命運，她憑藉現代人的思維與智慧，在古代的權力鬥爭中求存，並逐漸蛻變為一名謀略家。

王楚然飾演妖妃庾晚音。

丞磊 飾 夏侯澹（原名：張三）

比王翠花更早穿越到書中世界，他隱藏自己「張三」的真實身份，化身為深藏不露的霸道君主夏侯澹，並已蟄伏十年之久。

丞磊飾演暴君夏侯澹。

第1-2集：兩大穿越者相認 聯手逆天改命

穿越成為庾晚音的王翠花，為了扭轉慘死結局，積極爭取皇帝夏侯澹的關注。她透過說英文「How are you？」成功試探出對方同為穿越者。在劇透書中未來走向後，二人達成共識，決心聯手逆天改命。夏侯澹設下晚宴，試探書中原主角端王和謝永兒，並發現謝永兒亦是穿越者。然而，庾晚音策反謝永兒的計劃並不順利。與此同時，兩人意識到書中的旱災是導致他們最終敗亡的關鍵，並著手應對，但他們的計謀卻被前來試探的端王察覺。

看點一：王楚然、丞磊CP感十足

女主角王楚然近年憑《玉骨遙》及《我的人間煙火》等劇集人氣急升；男主角丞磊亦透過《錦月如歌》、《與晉長安》等作品收獲大量支持。王楚然飾演美貌妖妃的角色相當貼合，而丞磊亦成功演繹出君王的深藏不露，演技備受肯定。二人組合外型亮眼，CP感十足，成為《成何體統》一大看點。

王楚然與丞磊勁有CP感！

看點二：原著小說人氣高 劇情改編有驚喜

《成何體統》改編自網絡作家七英俊的同名小說，原著早已擁有龐大粉絲基礎，更曾被改編成動畫。動畫版劇情著重穿書的爽快感和搞笑吐槽；而劇集版則更聚焦於女主角的成長，描述她如何運用現代思維在古代權謀中蛻變，令不論是原著讀者還是劇迷都對劇集的呈現充滿期待。

《成何體統》原著爆紅！

看點三：穿書題材結合搞笑元素

《成何體統》以近年流行的「穿書」為題材，講述兩位主角庾晚音和夏侯澹如何在異世界洗刷污名，攜手改寫命運。劇情輕鬆爆笑，對白充滿巧思。例如劇中王楚然為試探丞磊是否同為穿越者，竟直接以英文「How are you？」發問，對方更以「Fine, thank you, and you?」回應，密集的笑點讓觀眾捧腹。

《成何體統》劇情走向夠fun！

看點四：OST陣容鼎盛

《成何體統》的配樂亦不容忽視，劇集共有6首OST，邀請了多位新生代實力歌手獻唱，包括希林娜依·高演唱的《熾光》、段奧娟獻唱的《一生一念》，以及有「OST小天后」之稱的黃霄雲主唱的《淬羽風華》等，陣容鼎盛，讓觀眾更能投入劇情。

看點五：口碑與熱度兼備

《成何體統》播出後，不論是劇情鋪排還是演員的演技均備受好評。女主角王楚然更憑此劇成功「洗白」，扭轉以往的負面形象，被讚為美貌與實力兼備。劇集在播放平台愛奇藝的熱度值曾衝破9000，微博指數亦突破8000萬，可見其廣受觀眾喜愛，討論度極高。

《成何體統》站內熱度破9000。