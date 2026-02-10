《中年好聲音3》李金凱踢波化身鋼門 孭起單腳隊友畫面超有愛 用頭鎚雙腳屢救險球

現年39歲的李金凱，憑參加《中年好聲音3》而為人熟悉，由於他沒有雙手仍勇敢比賽，被讚是生命鬥士，憑住一把靚聲殺入總決賽，雖然七強止步，但已經俘虜大批粉絲。生性樂觀的他，除了唱歌做直播外，他堅持做健全人士一樣會做的事情，用腳揸筷子、覆手機短訊等，近日他在小紅書分享自己落足球場踢波的短片，更當上了龍門飛身救波，讓網民嘖嘖稱奇。

李金凱無手照守龍門救波

李金凱雖然沒有雙手，但無阻他熱愛運動，而且他是短跑好手及足球健將，用來練氣幫助唱歌，他去年更加入了明星足球隊，被黃日華大讚他球技出色。近日李金凱跟好友到球場練波的短片流出，片中李金凱不止大展球技，扭波「插花」等技術甚有功架，甚至跟好友互相射波時，他一度當上了龍門，而且救出不少險球。

李金凱守龍門食波餅大呼好痛

片中李金凱跟好友互相傳波，由於隊友是缺了左腳的殘障人士，要撐著拐杖踢波，所以雙腳健全的李金凱，反而甚有優勢，當李金凱負責守龍門時，他雖然無法用手，改用胸膛、雙腿去擋波，甚至在一次刁鑽的射門中，他奮不顧身地用頭將球頂出界外，但他隨即大呼好痛，畫面搞笑，但又充滿正能量，之後李金凱更孭起隊友，一邊跑一邊哈哈大笑，友誼萬歲。

李金凱曾客串《愛回家》贏盡口碑

李金凱除了參加《中年好聲音3》，亦曾客串《愛回．家之開心速遞》，飾演番自己，還跟單立文Jam歌，大獲好評。網民除了鍾意聽他唱歌，對於他的生活細節亦甚感興趣，包括揸筷子、覆訊息，甚至如廁後如何解決，也是流量密碼。早前李金凱曾裝上「機械手」，原來他一直想自己拍片，不用假手於人，雖然金凱高呼終於有手用，其實只是一個鋼鐵支架，由肩膀延伸至胸口，再在上面安裝攝影器材，金凱笑說自己像「變形金剛」，充滿黑色幽默。

