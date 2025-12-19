《中3》李金凱大量童年照曝光！慶生搞喊全場 肥媽極心痛：由佢有手睇到佢冇手，啲眼淚…

《中年好聲音3》選手李金凱日前舉行39歲生日派對，廣邀一眾「中年好聲音」家族好友及大批粉絲到場，場面熱鬧溫馨。為了答謝大家一直以來的支持，李金凱在生日會上特別播放了一段親自剪輯的成長影片，當中不僅曝光了大量珍貴的童年照，更坦誠地重述了自己從健全到失去雙臂的心路歷程，讓在場所有人都深受感動，紛紛變成「淚人」，其中肥媽（Maria Cordero）更是看到淚流不止，場面感人。

李金凱成長影片極催淚

生日會上，最大的焦點莫過於李金凱的成長影片。影片記錄了他從一個活潑可愛、四肢健全的小男孩，到後來因意外失去雙臂的艱辛經歷。當看見李金凱由有手到無手的轉變時，觸動了在場每一位來賓的心，不少人感動落淚。肥媽更是格外心疼，淚灑當場，頻頻用紙巾拭淚。她事後受訪時坦言：「由佢有手睇到佢冇手，哇……啲眼淚……真係頂唔順！」其他圈中好友也表示影片非常「催淚」，讓人更深入地了解到李金凱堅毅不屈的生命故事。

相關閱讀：李金凱報喜：我有雙手了！ 曾拒裝義肢「新手」造型曝光如變型金剛

李金凱生日願望顯大愛

除了感人環節，生日會也充滿歡樂。李金凱與好友們一同高歌，炒熱全場氣氛。在許願時，他許下的願望更盡顯其無私的大愛精神。他將第一個願望送給早前大埔火災的受難者，祈求逝者安息，並祝願生還者及其家屬能盡快恢復正常生活。第二個願望則是祝福所有到場的親友和粉絲們都能平安健康。

李金凱接受《娛樂新聞台》訪問坦言，從未想過會有這麼多人愛護和支持自己，對此他深表感激。這場生日會不僅是一場慶祝，更是一次充滿愛與正能量的分享會，讓大家共同見證了李金凱如何在逆境中活出生命的精彩。

相關閱讀：《中3》李金凱家鄉2千呎豪宅大公開 兩米高巨窗外有「馬場景」 東張女神驚呼：雲南富豪