夜王｜黃子華練定《星秀傳說》隨時謝票Rap兩句 鄭秀文四出宣傳致濕疹大爆發

黃子華、鄭秀文、王丹妮、廖子妤、何啟華及謝君豪等昨晚（9日）到圓方出席電影《夜王》香港群星首映禮，吸引數百人圍觀，鄭秀文、黃子華到場時即引來全場歡呼和尖叫。黃子華表示馬年最緊要「好！很！開！心！」，鄭秀文特別重錄《星秀傳說》作為電影主題曲，她指這首歌正代表當年的美好，形容像「舊屋翻新」，而有份參與錄音的Dee稱興奮，指鄭秀文有私訊，讚他Rap得好，對他來說是鼓勵；楊偉倫笑稱鄭秀文未有讚他Rap，兩人亦即場與鄭秀文合唱該曲。

鄭秀文唔敢呻攰

黃子華、鄭秀文一起受訪，黃子華指是日做了5、6場謝票。鄭秀文表示為了宣傳電影，不敢說攰，又要飛大馬宣傳又想首映睇戲，香港其他工作亦多，笑言做到氣咳，並表示年廿九後一定要放假休息，因為濕疹大爆發，「幸好臉沒事！」透露今年在音樂方面有大project，「都唔捨得，完咗電影宣傳又回歸唱歌世界。」問開騷可再找黃子華做嘉賓，他聽聞即表示現在不只找他，要搵齊《夜王》所有人。提到鄭秀文早前去夜場宣傳，她指有重回90年代落夜場的感覺，「我中學都有落，我好開心嘅，今次部戲又用呢隻歌，有啲嘢冇時間上限制，啲人又唔嫌棄，呢個係小小意外得着。」提議她再翻唱其他歌曲，她指演唱會有許多想法，「快歌也會有好多玩法。」

黃子華穿保安制服落夜場

提到若票房好，黃子華是否唱《藍天》給觀眾驚喜？他笑說：「我學吓《星秀傳說》先啦！我諗我可以代阿卵（楊偉倫）Rap兩句，阿Dee就唔得，阿卵相對上仲數到節拍。」鄭秀文就提議黃子華應該落夜場宣傳，他希望有這機會：「我諗需要好多保安，因為我哋好多女仔，或者淨係我哋幾個男仔護住你哋去，我都唔介意穿保安制服。」

鄭秀文跳輪椅舞憶亡父

鄭秀文早前獲「無限亮」邀請，與世界排名第三的輪椅舞者余俊延（Matthew）跳舞，她指自己感受大，因為爸爸生前的晚期也要坐輪椅，「我覺得件事好有意義，同埋好感動，只係33秒，我特登排咗兩日。拍嗰日佢哋好認真，一啲都唔求其，舞者雖然係傷殘人士，佢嗰種殘而不放棄的精神令我好感動，所以參與到呢件事好開心。」