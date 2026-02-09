Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

娛圈辣媽癱坐輪椅！被當「院友」推上街頭遊街示眾 醜態全曝光：多謝大家喺廁所救我出嚟

影視圈
更新時間：16:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-09 HKT

現年36歲的盧頌之（DaDa Lo）是當年是周秀娜師妹，更是「八模兵團」成員之一，曾被封𡃁模界女神。她自從嫁給藝人趙勁皓並育有一子一女後，便淡出幕前，專心相夫教子。盧頌之間中會於IG分享生活，近日她在IG限時動態分享一系列照片，卻意外揭示了她狂野的一面！

盧頌之遭朋友惡搞分享爛醉照

事緣盧頌之與朋友聚會時飲至酩酊大醉，完全失去知覺。她的朋友們不但沒有為她保留儀態，反而將她爛醉如泥的模樣公諸於世。從盧頌之轉發的IG限時動態可見，她全身癱軟無力地躺在輪椅上，頭部完全垂下，需要靠枕頭支撐。

朋友們更發揮創意惡搞，其中一張照片中，朋友留言：「琴晚玩角色扮演，我做私家看護既（嘅）角色，佢做殘障病人，你睇佢摺得幾埋」。更應景的是，背景音樂恰好在播放Dear Jane的歌曲《到底發生過什麼事》，場面令人哭笑不得。

相關閱讀：許廷鏗快將做叔叔 前「八模兵團」A.Lin晒巨肚宣布有喜

盧頌之被推上街頭似「院友走失」

最誇張的是，朋友們還將不省人事的盧頌之用輪椅推出街頭，頭髮散亂的她對此毫無反應。分享影片的朋友更戲謔地標註她，並寫上：「有位院友走失咗」，非常搞笑。

相關閱讀：盧頌之為趙勁皓誕下囝囝：踢踢幫佢改名叫丁丁

盧頌之高EQ回應

雖然被朋友大肆取笑，但盧頌之似乎毫不在意，更大方地轉發了這些照片。她自己還加碼爆料，寫道：「多謝大家喺廁所度救我出嚟」、「大家都好鍾意睇我醉到坐輪椅，咁我俾多張相大家睇啦」，最後更自嘲「唔好再有下一次啦，做死人呀」，其高EQ回應和自嘲精神，讓不少網民大讚她玩得起又夠貼地。

