盧廣仲4.11-12再臨紅館開騷 以最佳狀態報答歌迷兩年等待

三金天王盧廣仲兩年前將《盧廣仲勵志的演唱會》帶到香港，僅一場演出便火速秒殺，歌迷直言「一場根本不夠」，更在三度Encore後才落幕。當時因檔期所限未能加場，廣仲一直對香港歌迷心存遺憾。

盧廣仲連開兩場騷

踏入2026年，他終於兌現承諾將全新主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》於4月11至12日帶到香港，連續兩晚再踏紅館舞台。廣仲希望能以最佳狀態回饋香港樂迷的等待與支持。他特別跟香港的歌迷說：「上次見面係上次，我希望今次就係今次！」去年，他化身深夜巷弄裡的「傷心調酒師」，挑選十首獨立音樂情歌遺珠重新編曲，注入全新詮釋，調製成苦澀卻回甘的音樂特調，一發行歌曲便迅速站上各大榜單。這次把《HeartBreakFast 傷心早餐店》帶到香港，並特別加開兩場，正是他對歌迷的尊重與感謝。

優先訂票將隨時上架，每張票價分別為：港幣$1080、$780、$580、$380，優先訂票詳情及公開售票日期，樂迷就要密切留意官方公布。

「盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會香港站」

演出日期：2026年4月11-12日

地點：紅磡香港體育館

票價：港幣$1080/$780/$580/$380