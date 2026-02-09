金多寶｜呂爵安情人節出動謝票 難約林明禎睇戲︰佢都忙 金燕玲無懼《夜王》來勢洶洶

呂爵安、鍾雪瑩、金燕玲、李尚正、楊詩敏等晚上（8日）出席賀歲片《金多寶》首映禮，導演翁子光的爸爸翁卓文以《金多寶》出品人身份到場，譚耀文、游學修等到來捧場，大批呂爵安粉絲應援，場面熱鬧。金燕玲擔保電影一定好睇，指《金多寶》笑中帶淚，非常感人，直言怕看自己主演的電影，也擔心睇到喊，已帶定紙巾入場；朋友反而笑她是不是有感自己演技太好才會喊。問可有請蘇施黃來看首映？她表示沒有，之後會包場請朋友看，稱入行多年還是第一次呼籲朋友來看她的電影。

呂爵安、金燕玲對《金多寶》有信心

呂爵安稱知道有粉絲會包場，接下來亦會密密謝票宣傳，金燕玲即表示要靠他衝票房，呂爵安聞言說：「不要這樣說，我們對此戲有信心，是有質素的電影，希望口碑好，新年都預留了時間謝票。（情人節都謝票？）對，我不需要私人時間。（會不會請林明禎睇？）無，她都忙。（要她自己買飛睇？）今日不要說這些，我會派飛畀大家睇。」呂爵安這晚的打扮有少少低胸，他即叫大家要入場睇戲，戲中有許多騷肌鏡頭，問到票房好會更低V嗎？金燕玲即大叫「要」，呂爵安稱把露V重任交給李尚正，「他才是戲中林家成員。」同時承諾，「他肯V，我肯V！」

鍾雪瑩、李尚正為《萬幸》填詞

提到另一賀歲片《夜王》宣傳攻勢強勁，金燕玲表示不會擔心票房，「大家都是同行，希望每一個人都好，我不覺得會輸給他們，我們不是鬥，百花齊放，過年無理由只看一套戲。」並指也會抽時間看《夜王》。呂爵安稱，希望觀眾看完覺得好睇就推介出去，賀歲片才可以拍下去。另外，《金多寶》的片尾曲《萬幸》由呂爵安主唱，他透露是由鍾雪瑩、李尚正這對戲中父女填詞，甚有意義，「開頭大家只想開開心心，之後又覺得片尾曲應該溫情一些，就揀了這首歌，如果票房好就唱給大家聽。」旁邊的金燕玲即叫他要V住唱歌，場面好笑。鍾雪瑩︰「我跟阿正常在的士中對戲，等埋位時會我們就傾偈，他對填詞方面有興趣，我們就花了一晚寫起。」

另外，有網民製作《金多寶》卡通版宣傳照，呂爵安卻被飛走變成客串的古天樂，呂爵安表示沒有留意，稱無所謂，皆因古天樂都是戲中重要人物。