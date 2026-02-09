邱彥筒獻給Muffin完美處女騷 音樂‧造型‧周邊 樣樣用心籌備丨名人雜誌

COLLAR成員邱彥筒（Marf）隨女團出道邁入第5年，即將於3月22日在旺角麥花臣場館舉行首次個人演唱會《Marf Yau "Nights like this" Live 2026》，Marf期待在舞台上與Muffin（其粉絲名稱）相聚，談到演唱會主題「Nights like this」，Marf表示：「中文就是這樣的一個晚上啊，僅此一晚、與歌迷一起逃脫的感覺，希望在一晚做到很多事。」Marf表演經驗豐富，舞台力強勁的她一向為歌迷帶來視覺及音樂上的滿足，她笑言同樣花盡心思，「在造型方面已經有討論，會和髮型、化妝、造型的團隊都會討論到，討論我們會想做到甚麼事，當晚最大陣仗應該會是髮型上，因為準備了一個很大的假髮，另外周邊商品我也很期待，因為投放了很多我的構想，希望歌迷們都可以感受到那份意識感。」撰文：李文偉 攝影：譚志光

出道至今，Marf已推出十多首個人作品，加上與《全民造星IV》以及女團演出以來的表演經驗，可以挑選為今次演唱會歌曲的作品多不勝數，問到選歌方面會頭痛嗎？她笑言已將所有個人作品都放到今次演出當中，「除了與其他人合作的歌，都已經放到演出當中，相信歌迷都可以聽齊我的歌，亦盡量不會大執，因為這些歌、我的小朋友仔都是第一次在自己的舞台上面，想盡量可以完美。」

籌備個唱實習員工

Marf預告將以跳唱為主，希望能將今次演出做到極致，「今次我向公司要求綵排的時間都比以往多，希望可以爭取多一、兩星期，亦很想有一部分可以似音樂劇一樣，可以有創造出Marf的專屬音樂劇。」雖然有過不少演出機會，但作為首次個人的演出，全心投入參與當中，相信Marf也遇上不少困難或抉擇，「最大困難是要考慮現實條件，當你發夢時會被現實敲醒，但這是一個好經驗，要自己去考慮創意與現實的拉扯令我學習很多事，會考慮到將來有更大的舞台、更多的表演和創意時，我也要思考其他演出的周邊到舞台設計、整個時程，都會很大幫助，今次角色好似是為自己演唱會籌備的實習員工，哈哈！」

粉絲都有Dress Code

Marf在過去各種表演、女團演唱會到為大型演出擔任嘉賓等，從造型到選歌都展現出個人風格，相信過往的經驗都已為她這次演唱會帶來豐富的想法，「一直以來公司團隊都對我很有信心、給予的自由度都很大，令我有能力和空間去習慣很多、都累積到一些知識庫和經驗庫，所以這次演唱會也是一個考核點，讓我和團隊進行小測驗，現在將我們的所有展現出來，為這個時期的我們去好好做紀錄。」Marf期待Muffin們可以穿着周邊一起參與，也想當晚有dress code，「有想過是睡衣，但好似又太可愛了，也有想過大家一起穿晚裝，當晚在旺角街頭很多人穿晚裝會是怎樣的事呢？當晚大家都要注意保暖、好好扮靚，dress code容後我再宣布，哈哈！」

叫定男友幫手拍片

Marf已計劃在當晚演出後找一個地方，與團隊好好慶功及即時回顧，希望在這個考核點上見證團隊做到的成果。出道4周年才迎來首個個人演出機會，問時機來得早還是來得晚？Marf表示：「這個時機老實說比我想像中早，因為我覺得會想再等一陣子，會在最準備好的時間去做，但機會來到就是準備好的時候，我也希望演出可以順利。」

談到身邊一起走來的COLLAR姊妹，Marf笑言，「我希望她們可以做多一點，如果當晚歌迷穿晚裝，她們可以穿旗袍，我覺得她們最有能力跳舞，希望當晚可以見到她們在最前排一起唱和跳！很希望她們、我的家人可以齊人見證我這個時刻，我最在意的人都可以在場！（男友林家熙要撐場？）一定要，要幫手拍很多片段。」

新一年想多參與創作

排練時間臨近新年，Marf相信首要工作都會放在排練上，「但新年陪伴家人都是很重要，我會分配時間，希望不會像之前比較忙碌時自己好似完全沒有親人，好一段時間沒見到家人，所以這次不能太任性，見到家人都是一種休息。」

Marf笑言為今次演出，除了要為團隊封大利是，更會準備心意卡給大家，除了個人演唱會，Marf在新一年也有很多不同想法，「有很多小小想法聚成不同的大計，想做不同的歌在音樂上有多一點的投放，可以收到多些歌、早一點聽到適合的作品可以做更多準備，希望今年可以多參與創作，希望撞擊到更多好作品。」

