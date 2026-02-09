Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邱彥筒獻給Muffin完美處女騷 音樂‧造型‧周邊 樣樣用心籌備丨名人雜誌

影視圈
更新時間：09:15 2026-02-09 HKT
發佈時間：09:15 2026-02-09 HKT

COLLAR成員邱彥筒（Marf）隨女團出道邁入第5年，即將於3月22日在旺角麥花臣場館舉行首次個人演唱會《Marf Yau "Nights like this" Live 2026》，Marf期待在舞台上與Muffin（其粉絲名稱）相聚，談到演唱會主題「Nights like this」，Marf表示：「中文就是這樣的一個晚上啊，僅此一晚、與歌迷一起逃脫的感覺，希望在一晚做到很多事。」Marf表演經驗豐富，舞台力強勁的她一向為歌迷帶來視覺及音樂上的滿足，她笑言同樣花盡心思，「在造型方面已經有討論，會和髮型、化妝、造型的團隊都會討論到，討論我們會想做到甚麼事，當晚最大陣仗應該會是髮型上，因為準備了一個很大的假髮，另外周邊商品我也很期待，因為投放了很多我的構想，希望歌迷們都可以感受到那份意識感。」撰文：李文偉  攝影：譚志光

貼心的Marf這個新年除了為工作團隊準備了大利是，甚至寫了心意卡。
貼心的Marf這個新年除了為工作團隊準備了大利是，甚至寫了心意卡。
Marf邁入出道第5年，終於首度舉行個人演唱會，她亦為了歌迷特別用心籌備。
Marf邁入出道第5年，終於首度舉行個人演唱會，她亦為了歌迷特別用心籌備。

出道至今，Marf已推出十多首個人作品，加上與《全民造星IV》以及女團演出以來的表演經驗，可以挑選為今次演唱會歌曲的作品多不勝數，問到選歌方面會頭痛嗎？她笑言已將所有個人作品都放到今次演出當中，「除了與其他人合作的歌，都已經放到演出當中，相信歌迷都可以聽齊我的歌，亦盡量不會大執，因為這些歌、我的小朋友仔都是第一次在自己的舞台上面，想盡量可以完美。」

籌備個唱實習員工

Marf預告將以跳唱為主，希望能將今次演出做到極致，「今次我向公司要求綵排的時間都比以往多，希望可以爭取多一、兩星期，亦很想有一部分可以似音樂劇一樣，可以有創造出Marf的專屬音樂劇。」雖然有過不少演出機會，但作為首次個人的演出，全心投入參與當中，相信Marf也遇上不少困難或抉擇，「最大困難是要考慮現實條件，當你發夢時會被現實敲醒，但這是一個好經驗，要自己去考慮創意與現實的拉扯令我學習很多事，會考慮到將來有更大的舞台、更多的表演和創意時，我也要思考其他演出的周邊到舞台設計、整個時程，都會很大幫助，今次角色好似是為自己演唱會籌備的實習員工，哈哈！」

去年為Coldplay任演唱會嘉賓，對Marf而言是一次學習的好機會。
去年為Coldplay任演唱會嘉賓，對Marf而言是一次學習的好機會。
雖是首度個人騷，但Marf演出經驗也不少，能帶給Muffin們最精彩的演出。
雖是首度個人騷，但Marf演出經驗也不少，能帶給Muffin們最精彩的演出。
演唱會由選歌、造型、周邊產品都是Marf和工作團隊精心設計而成。
演唱會由選歌、造型、周邊產品都是Marf和工作團隊精心設計而成。
俏皮的Marf其實亦十分寵粉，今次開騷也是花盡心思為Muffin謀福利。
俏皮的Marf其實亦十分寵粉，今次開騷也是花盡心思為Muffin謀福利。

粉絲都有Dress Code

Marf在過去各種表演、女團演唱會到為大型演出擔任嘉賓等，從造型到選歌都展現出個人風格，相信過往的經驗都已為她這次演唱會帶來豐富的想法，「一直以來公司團隊都對我很有信心、給予的自由度都很大，令我有能力和空間去習慣很多、都累積到一些知識庫和經驗庫，所以這次演唱會也是一個考核點，讓我和團隊進行小測驗，現在將我們的所有展現出來，為這個時期的我們去好好做紀錄。」Marf期待Muffin們可以穿着周邊一起參與，也想當晚有dress code，「有想過是睡衣，但好似又太可愛了，也有想過大家一起穿晚裝，當晚在旺角街頭很多人穿晚裝會是怎樣的事呢？當晚大家都要注意保暖、好好扮靚，dress code容後我再宣布，哈哈！」

Marf表演經驗豐富，舞台力強勁的她一向為歌迷帶來視覺及音樂上的滿足，
Marf表演經驗豐富，舞台力強勁的她一向為歌迷帶來視覺及音樂上的滿足，
貼心的Marf這個新年除了為工作團隊準備了大利是，甚至寫了心意卡。
貼心的Marf這個新年除了為工作團隊準備了大利是，甚至寫了心意卡。

叫定男友幫手拍片

Marf已計劃在當晚演出後找一個地方，與團隊好好慶功及即時回顧，希望在這個考核點上見證團隊做到的成果。出道4周年才迎來首個個人演出機會，問時機來得早還是來得晚？Marf表示：「這個時機老實說比我想像中早，因為我覺得會想再等一陣子，會在最準備好的時間去做，但機會來到就是準備好的時候，我也希望演出可以順利。」
談到身邊一起走來的COLLAR姊妹，Marf笑言，「我希望她們可以做多一點，如果當晚歌迷穿晚裝，她們可以穿旗袍，我覺得她們最有能力跳舞，希望當晚可以見到她們在最前排一起唱和跳！很希望她們、我的家人可以齊人見證我這個時刻，我最在意的人都可以在場！（男友林家熙要撐場？）一定要，要幫手拍很多片段。」

從成軍至今，COLLAR已共同走過4年，封她們為本地女子天團也不為過。
從成軍至今，COLLAR已共同走過4年，封她們為本地女子天團也不為過。
Marf已叫定男友林家熙為她的個人騷做大會攝影師，幫手拍片。
Marf已叫定男友林家熙為她的個人騷做大會攝影師，幫手拍片。
早前COLLAR舉行簽唱會。
早前COLLAR舉行簽唱會。
COLLAR姊妹們當然會現身演唱會為Marf撐場，她更要隊友在最前排落力跟她跳唱。
COLLAR姊妹們當然會現身演唱會為Marf撐場，她更要隊友在最前排落力跟她跳唱。

新一年想多參與創作

排練時間臨近新年，Marf相信首要工作都會放在排練上，「但新年陪伴家人都是很重要，我會分配時間，希望不會像之前比較忙碌時自己好似完全沒有親人，好一段時間沒見到家人，所以這次不能太任性，見到家人都是一種休息。」
Marf笑言為今次演出，除了要為團隊封大利是，更會準備心意卡給大家，除了個人演唱會，Marf在新一年也有很多不同想法，「有很多小小想法聚成不同的大計，想做不同的歌在音樂上有多一點的投放，可以收到多些歌、早一點聽到適合的作品可以做更多準備，希望今年可以多參與創作，希望撞擊到更多好作品。」

Marf新一年也有不少想法，希望帶一些新的音樂給歌迷。
Marf新一年也有不少想法，希望帶一些新的音樂給歌迷。
雖然忙於籌備個唱，但Marf重視家人，會盡量抽時間與家人過年。
雖然忙於籌備個唱，但Marf重視家人，會盡量抽時間與家人過年。
Marf希望今年可以多參與創作，撞擊到更多好作品。
Marf希望今年可以多參與創作，撞擊到更多好作品。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
49分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT