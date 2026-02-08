aespa香港巡唱開鑼 Winter驚喜唱中文版《Blue》成員以廣東話向歌迷講「世一」

韓國超人氣女團aespa第3次世界巡迴演唱會 《2026 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE》 香港站，昨日（7日）正式於亞洲國際博覽館Arena揭開序幕。相隔一年多再度來港，4位成員Karina、Giselle、Winter及Ningning以充滿未來科技感的舞台與震撼的表演，讓現場萬名「MY」（粉絲暱稱）陷入瘋狂。

aespa 閃耀戰衣現身

演唱會準時於晚上7時開始，舞台設計延續了aespa獨有的「元宇宙」風格。4人以一身閃耀戰衣現身，由熱門歌 《Armageddon》 強勢開場，隨後演唱了 《Supernova》 及 《Next Level》 等代表作，辣㷫fans。除了團體演出，4位成員亦分別帶來了個人 Solo 舞台，展現多元魅力。Winter唱出個人單曲《Blue》的中文版，令人眼前一亮。

aespa 今晚亞博進行第2場演出

此外，成員們不忘以廣東話向香港歌迷打招呼，講出「世一」、「我愛你哋」、「有感受到呀」、「我哋再見」等，又大讚fans熱情，並提到非常掛念香港的美食。現場氣氛在Encore曲 《Whiplash》 時達到最高峰。aespa 將於今日（8日）在亞博進行第2場演出，為是次香港站巡唱畫上圓滿句號。