阮浩棕何沛珈戀情正式告終？與另一上位小花奉旨「拍拖」 梳化依偎、肉緊接吻加壁咚吸CP粉

早前傳出分手的TVB緋聞情侶阮浩棕與何沛珈，雖然繼續一起出席活動，看似沒有尷尬，但互動明顯大減！有傳TVB官方疑似出手「棒打鴛鴦」。而近日TVB就安排倪嘉雯「頂上」，讓她與阮浩棕以情侶檔拍攝情人節宣傳短片，有網民推測可能想借機為《女神配對計劃2》鋪路。

阮浩棕與倪嘉雯合作放閃

阮浩棕日前在IG分享合拍的宣傳片，與早前奪得TVB頒獎禮「最佳女新人」獎的倪嘉雯一起飾演情侶，以「下棋」比喻戀愛關係中的拉鋸與進退。二人上演了多場甜蜜互動，從街頭的浪漫邂逅、男方壁咚女方、溫馨下廚、沙發依偎、雨中漫舞，到最後在璀璨夜景下深情擁吻，每一個畫面都洋溢著幸福的氛圍，閃盲一眾網民。

影片發布後，立即引來圈內好友及網民的熱烈討論。林正峰、郭千瑜、何廣沛等同事紛紛留言表示「Wow」、「呢對ok喎！」。吳若希亦留言：「係襯嘅！」網民們更是反應熱烈，大讚「好sweet救命」、「靚仔靚女，畫面好靚」，紛紛表示被他們的甜蜜互動所融化。

阮浩棕與倪嘉雯受力捧上位中

阮浩棕與倪嘉雯近年在TVB備受力捧，是上位中的新生代演員。阮浩棕出身於演藝世家，祖母是已故資深演員梁舜燕。他近年在《愛·回家之開心速遞》等劇集中表現亮眼，逐漸入屋。倪嘉雯則是由KOL做起，加入TVB成為兒童節目《Think Big天地》及《Hands Up》的主持，近年參演《新聞女王》及《新聞女王2》等劇表現亮眼。據悉她中學時期就讀於沙田區的Band 1名校，並以優異的DSE成績考入香港中文大學生物系，是美貌與智慧並重的新生代小花。

