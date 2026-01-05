Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何沛珈、阮浩棕被《東周刊》爆分手後首同場：唔尷尬 不介意情侶檔宣傳劇集

何沛珈、阮浩棕等今日到尖沙咀出席慈善跑記者會，將以TVB愛心隊身份參與盛事，何沛珈與阮浩棕被《東周刊》報道因TVB厲行「禁愛令」而分手，早前何沛珈大方承認單身6個月，首次公開同場，2人大方合照及受訪，亦表示不會尷尬，因大家是好朋友，亦是專業藝人和同事。

2人將出戰10公里

昨晚才為《萬千星輝頒獎典禮2025》擔任司儀的何沛珈，笑言有點眼瞓，因騷後出席慶功宴，並在酒店與好友一直聊天到清晨5時。他們都將出戰10公里，問可會一齊練跑？阮浩棕指地區不同比較難，自己也習慣聽音樂一個人跑，何沛珈則指最近習慣在健身室跑。談到「禁愛令」，2人表示報道後仍有聯絡，因商討要如何回應大家，何沛珈指阮浩棕也有為她任司儀打氣，阮浩棕指仍有兩人合作的劇集未播，屆時也會一起宣傳，亦不介意情侶檔，只要觀眾接受便可以。

曾志偉向司儀團隊畀意見

談到為頒獎禮擔任司儀，何沛珈指收到前輩黎芷珊打氣，以及圈外朋友指有進步，自己也覺得表現可以，因頒獎禮要做到輕鬆而莊重，但整晚MVP一定是砸爛獎座的林盛斌。阮浩棕也讚何沛珈淡定有進步。問未能夠奪得「飛躍進步女藝員」可覺失落？何沛珈指擔任司儀已是最大獎項，騷後也有幕後同事為她打氣。提到曾志偉卸任總經理，何沛珈表示司儀只收到壓軸頒大獎的安排，未想過曾志偉卸任，騷前志偉也有向司儀團隊畀意見，着她要注意聲線運用，她相信曾志偉不會想停下來，很快會以另一面貌加入大家，也希望他開班傳授主持技巧。

