TVB「兩屆視帝」離奇撞樣劉松仁？面上一特徵變化明顯致敬前輩  曾跟松哥合演電視界經典

影視圈
更新時間：20:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-08 HKT

現年42歲、近年專注內地發展的TVB視帝王浩信（Vincent），人氣持續高企，知名度與日俱增。近日他以一頭搶眼的白金色髮型，身穿黑色現代唐裝，現身順德大良花市出席活動，旋即引來數百名粉絲和市民圍觀，場面墟冚人聲鼎沸，而王浩信的最新狀態，竟然撞樣於劇集《名門望族》中演他父親的劉松仁。

王浩信極寵粉

從現場的相片及影片可見，王浩信被熱情的粉絲層層包圍，寸步難行。粉絲們紛紛舉起手機，希望拍下偶像的帥氣一面。面對洶湧人潮，王浩信盡顯寵粉本色，當他見到有粉絲為追星而急步跟隨時，多次貼心地做出手勢，示意大家慢慢走，時刻提醒眾人注意安全，非常溫暖。

王浩信魚尾紋大增似劉松仁

活動影片被上載至小紅書後，隨即引發網民熱議。除了大讚王浩信親民寵粉外，更多人將焦點放在他的最新狀態上。有網民留言指，現年40歲的王浩信臉上已漸見歲月痕跡，尤其是當他展露親切笑容時，眼角的魚尾紋愈發明顯，竟意外地「撞樣」了資深演員劉松仁。這個發現令不少網民大感共鳴，笑稱：「父子相愈來愈明顯了！」

王浩信劉松仁合製13巴經典

巧合的是，最近TVB經典劇集《名媛望族》在網上翻Hit，而劉松仁正是在劇中飾演王浩信的父親。劇中一幕劉松仁怒摑王浩信的場口，更是經典中的經典。當年王浩信飾演的二世祖激怒了父親，被劉松仁連環怒摑13巴掌。從影片中可見，劉松仁毫不留手，每一巴掌都清脆響亮，王浩信的臉頰瞬間變得紅腫，雙眼含淚，嘴角顫抖，將被教訓的慘況演繹得淋漓盡致，其專業精神備受讚賞，更因此一「摑」成名，得到了「兜巴信」的稱號。

