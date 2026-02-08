莊思明了解災民心情需空間調整 被家姐取笑仲未結婚 : 唔夠佢叻 投訴楊明婚期得個「講」字

楊明與莊思明昨晚（7日）一起出席盆菜宴，莊思明坦言身邊有朋友的家人遇上不幸，剛發生的時候，自己也不敢聯絡對方，只能靠朋友和對方的家人了解情況，而大家也給予時間及空間讓他去調整：「因為呢件事太突然，一夜之間好似失去咗好多嘢，都唔敢打搞佢太多，不過佢都知好多人支持佢。我覺得個傷痛唔會減輕，等佢慢慢平伏返，再振作先再同佢傾多啲偈。」楊明也希望宏福苑的災民也可以找社會機構去幫忙，或找別人去傾訴，平伏心情。他指自己也有不開心的時候，幸好自己是較開朗的人，也認為有很多人比自己更慘：「人生有開心有唔開心，唔可以將唔開心逗留喺身上變太耐，我會搵一啲令自己開心嘅嘢，例如打籃球、游水同見朋友，對我嚟講可能會分擔到一啲負面情緒，係一個好有效嘅方法。」莊思明則指爸爸離世的時候，自己當時不想見人，所以也明白朋友為何會收埋自己：「你唔想每見一個人又再去講一次，不斷挖傷口同傷痛，我會容許自己喺間房度發洩情緒，一定需要發洩，因為屈住屈住，唔知幾時承受唔到，到之後覺得自己可以見返朋友或親戚，就去搵人傾偈。」

楊明稱要給莊思明驚喜

提到農曆年，莊思明表示會返馬來西亞探望家人，而楊明亦會同行，之後楊明先返港再去惠州探親，而自己隨後亦會同行。至於兩人的婚期？楊明即擺出OK手勢，表示第一時間會通知大家，講到莊思明家姐莊思敏也笑她，指自己結了兩次婚但她還未結？莊思明說：「咪由得佢笑囉，佢而家叻呀嘛，用次數嚟計佢幾叻呀！唔夠佢叻呀，我輸咗！」楊明就表示會盡快，又笑指今年好大機會盡快通知大家，而莊思明則在旁揶揄他所講的「似曾相識」，問到結婚會在哪裏搞，莊思明表示應該會在香港，因為自己在這裏出生，朋友和親戚也在這裏，馬來西亞則會一切從簡，而楊明也認為香港，因為親戚朋友也在這裏，提到他們最重要的是訂婚期，莊思明即說：「係囉，講咁多呢啲嘢冇用，成日講咁多廢話。」至於是否已影婚照，莊思明再投訴表示：「梗係未啦！相都未影一張。」至於情人節，楊明就表示已有準備，又指很多人已知道自己已準備好戒指，只是還未給莊思明，而莊思明亦笑說：「淨係俾咗個盒我。」楊明就指因要給莊思明驚喜，故要等事情丟淡之後再送。