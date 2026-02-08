闖荷里活影后親證老公病逝享年72歲 經歷9次試管嬰兒手術失敗 與夫相守30年

美籍華裔女星鄔君梅憑藉電影《末代皇帝》中「文繡」一角享譽國際，成功打入荷里活，近年出演電視劇《如懿傳》、《蠻好的人生》等再創事業高峰。沒想到2月6日突然傳出摯親過世的噩耗，結婚30年的古巴籍導演老公奧斯卡（Oscar Luis Costo）因病逝世，享年72歲。

鄔君梅親證丈夫已離世

鄔君梅2月5日剛過60歲生日，她在微博分享受訪的內容，對方詢問：「聽說這是在您丈夫病逝後您拍攝的第一部美國荷里活獨立電影，能描述一下您拍攝時候的心境？」原意是為電影宣傳的提問，無意間透露奧斯卡過世的消息，鄔君梅回應，「記得我16歲剛出道演戲的時候，導演說我是一張白紙，當時我很急迫想要品嘗人生喜怒哀樂......今天我60了， 我可以回答導演，我覺得我可以算成人了」，證實丈夫已經離世。

相關閱讀：75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生

鄔君梅經歷9次試管嬰兒手術失敗

鄔君梅1993年接拍奧斯卡執導的電影《消失的女兒》，兩人擦出愛火相戀，1996年在美國拉斯維加斯登記結婚。鄔君梅從37至42歲經歷9次試管嬰兒手術，卻都以失敗告終，沒有孩子成為遺憾。

鄔君梅被封全球最美50人之一

不過鄔君梅在事業上取得非凡的成就，以《末代皇帝》提名義大利電影節最佳女配角，曾被美國《People》雜誌選為「全球50位最美麗人士之一」，獲得美國獨立精神獎最高榮譽女演員獎、中美電影節年度最具實力演員獎的肯定，電影、電視劇代表作無數，在《宋家皇朝》與《建國大業》裡兩度飾演「宋美齡」，展現精湛的演技。

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】