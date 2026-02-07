Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡一傑59歲生日宴筵開22席 獲外地Fans趕飛機到賀勁感動

影視圈
發佈時間：21:15 2026-02-07 HKT

草蜢的蔡一傑昨日迎來59歲生辰，前晚他在九龍城的酒樓筵開22席，與大約300位歌迷舉行生日晚宴，傑少親友和前輩查小欣亦來到賀。寵粉的傑少出動私伙珍藏Labubu做抽獎禮物。而幸運大獎由全場合資，一注獨得近港幣6000元現金獎，傑少透露生日願望：「祝大家身體健康！」Fans起哄「加場！加場！」爭取4月紅館「THREE IN LOVE草蜢演唱會2026」加場。

傑少愛上打麻將

生日宴開始時，穿着紅色上衣的傑少風騷出場，高呼：「我返咗嚟啦！大家好嗎？祝大家新年快樂，身體健康，今晚玩得開心、食得健康！」Fans尖叫與歡呼，一同高舉印有傑少靚仔樣的揮春，齊聲恭賀「生日快樂，福星拱照，身體健康，演唱會大賣」，傑少與全場Fans大合照。開席後立即玩熱身遊戲，Fans透過盲抽歌詞小卡對應傑少手上的歌名，贏得他精心挑選的珍藏Labubu，全場嘩聲四起。傑少最近愛上打麻將，Fans特別設計一款遊戲，每組16位Fans上台抽麻雀紙牌，數字最大的三位獲得大利是，其他得安慰獎之外，另抽出一位Fans猜台上的麻將叫甚麼糊。有Fans不懂打麻將，傑少幫忙提示，其中一鋪叫「十三么」，傑少問：「隻『發財』呢？」Fans立即指住他，他哈哈大笑說：「吓？我驚你哋甩我（摸我）呀！」

傑少感動海外Fans專程來港

之後Fans推出「59」字樣的生日蛋糕，全場大合唱生日歌，並送上鮮花祝賀。為了參加偶像的生日會，有美國、韓國、日本、台灣、內地和馬來西亞等Fans專程來港，甚至即日來回，生日會後趕去機場，傑少非常感動，「韓國嗰位Fans跟咗我差唔多26、27年，真係好耐。佢哋以前會喺電台等我，見返啲舊面孔好開心。今日都有好多阿梅（已故師傅梅艷芳）嘅歌迷嚟咗，我覺得好開心，因為我哋識咗好耐。」傑少幾乎每年都會與Fans慶祝生日，去年因接受開腦手術沒有搞生日會，他說：「我上次開生日會係兩年前，而家兩年後又唔同咗，我加咗新嘅Chips，全新面貌，我覺得更加開心。做人一定要開心，要愛自己！」生日會壓軸環節：單獨合照，Fans都爭取機會攬實傑少和送禮物，禮物盡顯心思，𠱁得傑少非常開心！

