張與辰新歌MV有女神李芷晴賴佩琳助陣 拍親密動作唔尷尬 零親嘴鏡頭：驚嚇親粉絲

影視圈
更新時間：20:15 2026-02-07 HKT
發佈時間：20:15 2026-02-07 HKT

張與辰今日（7日）到佐敦出席腕錶宣傳及他的新歌《獨居的儀式感》MV首播活動。這次張與辰和腕錶製造商合作推出「花啦啦陀飛輪腕錶」，由張與辰親自設計錶面圖案，將他設計的蒼蠅「花啦啦」投放在腕錶上，令他最開心的是，自己繪畫的設計圖是平面，但腕錶製造商卻將他的設計變成3D立體及局部鏤空，將設計感覺增強，難怪他也說：「有些事真的要交給專業人士才能呈現出來。」

張與辰要好好操體型

雖然張與辰沒有學過設計，但自小便愛畫畫，現在當然要專心將「花啦啦」畫得更好。問到可有畫過人像？他稱，第一次畫人像時年紀很少，問他可有試過畫全裸人像？張與辰笑言：「未有，只看過電影《鐵達尼號》那一幕，自己從未畫過，也不敢去畫，因怕畫出來比例不好，會被人打。哈哈！」追問他可曾被人邀請當裸體模特兒？他表示未曾試過，若要當裸體模特兒的話，他便要好好操練體型，並笑言：「之前我是東坡肉，現在是排骨，要操練好才可以，至少練出油雞胸，膚色健康些才可，現在似白切雞，真的不可以。哈哈！」

張與辰花半小時與李芷晴談天

此外，張與辰的新歌《獨居的儀式感》MV中有兩位女演員李芷晴及賴佩琳演出，他表示，這次MV注重將故事呈現出來，李芷晴飾演他的穩定女友，所以不時有一些擁抱親密動作，事前他花了半小時與李芷晴談天，好讓拍攝親密動作時不會尷尬，問到為何沒有親嘴鏡頭？他即搞笑說：「幫我炒掉導演！哈哈！一步步慢慢來吧，我怕嚇到粉絲令他們不接受導致跌粉。其實MV中，我有幫芷晴吹頭髮，這對情侶來說是很甜蜜的事，（有沒有幫另一半吹過頭髮？）他幫我呢！」
 

