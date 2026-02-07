Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「周星馳愛將」北上辦年貨 擁2億身家仍專攻平價水果 食2元一斤車厘茄

影視圈
更新時間：23:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：23:00 2026-02-07 HKT

現年62歲的苑瓊丹，從影逾40年，拍過不少膾炙人口的影視作品，包括TVB劇集《封神榜》、《男親女愛》等，苑瓊丹曾是周星馳愛將，兩人曾經9次合作，最經典是《唐伯虎點秋香》的石榴及《九品芝麻官》等，苑瓊丹丈夫是坐擁2億身家的「玻璃大王」黃乃掦，她又投資千萬在內地開設帶貨直播公司，甚為富貴的她，卻跟普通師奶一樣喜歡到內地市場掃貨，買燒肉、豬手、水果等不在話下，臨近新春，她更拍片教路大家可以到來辦年貨，認真知慳識儉。

苑瓊丹全力進軍直播帶貨一場賺百萬

苑瓊丹有個億萬身家丈夫，所以她近年大幅減少了幕前演出，反而當上KOL，全力進軍直播帶貨行業，她曾表示一場成功的直播已能吸金百萬，早前他斥資千萬開設直播帶貨公司，並跟陳山聰簽約成為旗下第一位直播藝人。苑瓊丹雖然是億萬闊太，但她仍然享受到內地掃便宜貨的樂趣，近日她拍片教大家到內地農貿市場辦年貨，突然由貴婦變身精明師奶，興致勃勃地穿梭在各個攤檔之間，市場內年貨琳瑯滿目，從新鮮蔬果到生猛海鮮，應有盡有，但最吸引苑瓊丹的美食，竟然是燒臘店掛著的一排排燒肉，脆口外皮讓人垂涎三尺。

苑瓊丹坐擁2億身家仍北上購物

片中苑瓊丹繼續帶大家辦年貨，為了過年有好意頭，她特地去買豬手，寓意「橫財就手」，祈求新一年財源滾滾，她亦對市場內物美價廉的貨品讚不絕口，尤其是1.8一斤的車厘茄，她表現得甚有興趣。之後苑瓊丹轉戰海味乾貨街，笑言這是自己的「強項」，又買了開心果、夏威夷果仁等賀年堅果，之後又去買金蠔、章魚乾等高級乾貨，想不到苑瓊丹不止演技出色，還對在內地辦年貨駕輕就熟。

苑瓊丹曾戀上已故藝人林正英

苑瓊丹曾經跟已故演員林正英有過一段情，二人於1995年因拍攝《殭屍道長》而互生情愫，苑瓊丹更主動追求林正英，但林正英卻覺得自己曾離婚，又要撫養一對與前妻育有的子女，曾一度覺得不應和苑瓊丹發展，二人直至1996年才開始拍拖，可惜林正英在1997年患上肝癌，二人可說是有緣無分，現時苑瓊丹跟丈夫未有子女，過著二人世界的生活。

