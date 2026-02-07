Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周嘉洛指陳瀅大把人追 認識對方好朋友Howie 力證感情無變：大家都好friend

影視圈
陳瀅早前帶同圈外緋聞男友Howie去看BLACKPINK在香港舉行的演唱會，事後另一緋聞男友周嘉洛指沒留意陳瀅跟誰去睇騷，更指她是少見面的朋友，似乎暗示兩人的四年情玩完。今日（7日）周嘉洛到尖沙咀出席《愛．回家之開心速遞》快閃活動時表示新年將會有假期，除了陪家人外，也想去阿姐汪明荃家拜年及相約朋友如朱敏瀚及張振朗等朋友聚一聚，至於陳瀅也是計算在內？他斬釘截鐵說：「計！絕對計！唔需要擔心，亦都唔需要寫太多，我哋都係老樣子，（你話好耐冇見！）少見咗啫。」

周嘉洛答到「流晒汗」

周嘉洛笑指與陳瀅從來沒什麼，之前的只是「傳」，提到他曾去過陳瀅屋企過夜，他即表示沒有過夜，也沒跟對方同居，大家只是好朋友，每次都是一班朋友去她的屋企：「咁多年都係好朋友，好朋友！」周嘉洛又表示Howie也是自己的好朋友，問到陳瀅為何帶對方去看演唱會不帶他？他又指自己沒有去看演唱會的癮，更反問：「你哋點知一定係陳瀅帶Howie去睇？可能係Howie帶陳瀅去睇呢，（佢同陳瀅點？）其實我朋友都會有佢嘅私生活，我都唔係樣樣都知。」問到是否知道他們現在發展如何？周嘉洛即表示這些要問他們，至於是否覺得Howie追陳瀅？他說：「我有太多個人感受，喺好多事情上都唔重要，希望大家意識到呢點。」笑指他回答得含糊，周嘉洛即表示自己已答到「流晒汗」，至於若Howie追陳瀅，他是否會緊張？他指不關自己事，又指陳瀅大把人追，問到他是否其中一個？周嘉洛說：「絕對唔係！」

周嘉洛證與陳瀅友情沒變

至於情人節是否會約陳瀅？他說：「情人節唔約呀，做乜情人節好地地約人哋？」對於他上次表示少見陳瀅令人誤會他們已分手，周嘉洛即表示沒有，問到兩人是否感情沒有變？他的：「友情冇變，非常好，大家都係好friend！」提到新年願望，周嘉洛希望大家都身體健康、開開心心，自己也希望有健康的體魄及良好的生活習慣，又透露最近也做多了健身，叫他約陳瀅一起去做，他說：「唔關佢事，唔關佢事，冇佢！」

