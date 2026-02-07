Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄濟如22歲生日與家人度過 做獨立歌手預告將出新歌 戥爸爸甄子丹獲改口叫「Dr. Yen」感自豪

影視圈
更新時間：17:13 2026-02-07 HKT
發佈時間：17:13 2026-02-07 HKT

甄濟如（Jasmine）昨晚（6日）到中環出席品牌活動，剛過了22歲生日的她開心指今年生日特別想跟家人過，故爸爸甄子丹跟媽媽汪詩詩問她想怎樣慶祝的時候，她表示想去阿姨蔡汪鎂庭家中食越南河粉，問到父母有什麼表示？她指是「愛」，自己也沒買禮物獎勵自己，又謂今年生日沒有搞派對，但有相約很多朋友食飯。

Jasmine與團隊兩日內寫17首歌

提到她在生日期間於社交網貼出靚相，被網民大讚越大越靚，她即開心地講「Thank You」，提到她著得那麼性感是否已走出舒適圈？她說：「都係，因為越大越了解自己，識得化妝同埋打扮。（會再性感啲？）要取決於感覺。」至於生日願望？她表示是出新歌，更透露會很快推出，新歌與過往的風格很不同，屬於跳舞有型。至於是否仍有唱片公司合約？她坦言已約滿，現在是獨立歌手，今次是首次以獨立歌手身份出歌，最近也不停飛，在洛杉磯寫歌，兩日內更與團隊合作寫了17首歌，笑言已準備開演唱會，不過對自己的音樂要求也很高。

Jasmine欣賞爸爸好學不倦

Jasmine透露爸爸甄子丹現在正身處匈牙利布達佩斯拍戲，對於早前甄子丹獲嶺南大學頒授榮譽人文學博士學位，她指爸爸現在不是叫Mr. Yen而是Dr. Yen，自己很為他感到自豪，亦欣賞爸爸好學不倦，當日自己與媽媽坐在台下第一行見證整個過程，也感動到眼濕濕，問到會否鼓勵到她以爸爸做榜樣？她表示會，因看到爸爸媽媽都好勤力工作，為家人付出所有。

Jasmine與家人到土瓜灣派物資

對於早前她和家人一起到土瓜灣派物資，Jasmine指當日婆婆是首次參與，派完後更與她們一起去食茶餐廳。另外，提到她在長輩呂良偉的生日會上又跳又唱，Jasmine指整個表演的編排也是跟朋友一起想出來，有音樂劇的效果，比較像演繹不同角色，故非常緊張，至於爸爸生日將會表演什麼？她即笑說：「開concert，諗定喇，有心理準備！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
43分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
14小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT