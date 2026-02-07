甄濟如22歲生日與家人度過 做獨立歌手預告將出新歌 戥爸爸甄子丹獲改口叫「Dr. Yen」感自豪

甄濟如（Jasmine）昨晚（6日）到中環出席品牌活動，剛過了22歲生日的她開心指今年生日特別想跟家人過，故爸爸甄子丹跟媽媽汪詩詩問她想怎樣慶祝的時候，她表示想去阿姨蔡汪鎂庭家中食越南河粉，問到父母有什麼表示？她指是「愛」，自己也沒買禮物獎勵自己，又謂今年生日沒有搞派對，但有相約很多朋友食飯。

Jasmine與團隊兩日內寫17首歌

提到她在生日期間於社交網貼出靚相，被網民大讚越大越靚，她即開心地講「Thank You」，提到她著得那麼性感是否已走出舒適圈？她說：「都係，因為越大越了解自己，識得化妝同埋打扮。（會再性感啲？）要取決於感覺。」至於生日願望？她表示是出新歌，更透露會很快推出，新歌與過往的風格很不同，屬於跳舞有型。至於是否仍有唱片公司合約？她坦言已約滿，現在是獨立歌手，今次是首次以獨立歌手身份出歌，最近也不停飛，在洛杉磯寫歌，兩日內更與團隊合作寫了17首歌，笑言已準備開演唱會，不過對自己的音樂要求也很高。

Jasmine欣賞爸爸好學不倦

Jasmine透露爸爸甄子丹現在正身處匈牙利布達佩斯拍戲，對於早前甄子丹獲嶺南大學頒授榮譽人文學博士學位，她指爸爸現在不是叫Mr. Yen而是Dr. Yen，自己很為他感到自豪，亦欣賞爸爸好學不倦，當日自己與媽媽坐在台下第一行見證整個過程，也感動到眼濕濕，問到會否鼓勵到她以爸爸做榜樣？她表示會，因看到爸爸媽媽都好勤力工作，為家人付出所有。

Jasmine與家人到土瓜灣派物資

對於早前她和家人一起到土瓜灣派物資，Jasmine指當日婆婆是首次參與，派完後更與她們一起去食茶餐廳。另外，提到她在長輩呂良偉的生日會上又跳又唱，Jasmine指整個表演的編排也是跟朋友一起想出來，有音樂劇的效果，比較像演繹不同角色，故非常緊張，至於爸爸生日將會表演什麼？她即笑說：「開concert，諗定喇，有心理準備！」