鍾柔美道歉自揭瘡疤「非正常家庭長大」 網民唔收貨反圍剿：做錯事賴屋企？

《聲夢》小花鍾柔美（Yumi）出道以一直自稱是「A0」（沒有戀愛經驗），但早前因錯手在IG分享被緋聞男友劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片後，雖然她表示只是玩遊戲輸了而接受懲罰，強調自己仍是「A0」，不過依然惹來被外界質疑，其後在Threads瘋傳多張疑似鍾柔美中學時期與多位男友合照，當日有又攬又錫的激吻相，結果「A0」人設崩壞。

鍾柔美「非正常家庭長大」再被圍剿

清純形象幻滅的鍾柔美未有再為激吻相解畫，神隱一段時間後，近日多次試水溫，在社交平台貼跳舞片，可惜仍逃不過被網民圍攻，直到昨日（6日）終現身認講大話，聲淚俱下公開道歉並稱：「跟大家講聲對唔住，我講了一個大話，我以後會努力去提醒自己，去做返好自己！」期間鍾柔美更提到與劉展霆的關係，又稱自己在不正常家庭長大，再度被圍攻！

鍾柔美曾感激媽咪的支持和陪伴

童星出身的鍾柔美曾有「小鍾嘉欣」之稱，小時候拍過不少劇集，鍾柔美是家燕媽媽藝術中心的畢業生，並組成過組合Honey Bees，跟隨薛家燕四出表演，不過後來退團，於10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy，到了14歲的時候，參加《聲夢傳奇》並奪得季軍，以歌手身分正式入行。鍾柔美屬中菲混血兒，她的菲律賓籍媽媽一直疼錫女兒，從小到大都支持女兒，不惜下重本培養，鍾柔美曾感激媽咪的支持和陪伴，從小並不是在虎爸、虎媽培育下成長。但鍾柔美今次聲淚俱下公開道歉承認自己講大話，提到與劉展霆的關係有轉變：「我好羨慕Eden有一個好溫馨嘅家，佢嘅屋企人好錫我，希望畀啲空間我哋，因為的確仲了解緊。」

鍾柔美菲籍媽媽曾傳在夜總會工作

有指鍾柔美的菲籍媽媽在夜總會工作，鍾柔美在訪問上稱只知道媽咪工作是唱歌，其他則不太清楚：「細個媽咪都會帶我去唱歌同練歌，我又會睇住佢唱歌，我知道佢好錫我，好努力去湊大我。」不過她說：「我可能唔係喺一個正常家庭長大，所以我先有呢啲事情，我知道自己未必做到最好嘅我畀大家睇，好多嘢都做得唔好，我都好嬲自己，點解每次講嘢都唔清楚，講到一嚿嚿，我會多啲留意自己。」有網民坦言「唔收貨」：「點解講大話要怪原生家庭？而家做藝人誠信同態度好重要，件事發酵到咁從頭到尾係態度同誠信問題。」、「收X喇，咩叫唔係正常家庭，阿爸阿媽教你講大話？仲細個？」、「點解單親家庭就係等於唔正常家庭呢？」、「其實佢由細到大咁多機會學習唱歌跳舞，講唔正常應該大把人比佢更唔正常，有啲真係住劏房好多資源都冇。」、「其實講大話係個人選擇嚟，唔好乜都賴原生家庭。」、「香港地大把人都喺唔正常家庭長大啦，唔通佢哋又會話自己係A0咩！講完大話又賣慘，唱又唔好，跳舞又難睇，唔係鍾意又得，你樣樣都唔掂，走啦。」、「自己做錯都可以賴屋企真係好笑。」

