Marf 3月個唱門票「秒殺」：鬆咗一口氣 預留位置給男友林家熙 希望情人節不要試到「伏」餐廳

邱彥筒（Marf）昨晚（6日）到中環出席品牌活動，將於3月舉行個人演唱會的Marf，早前門票開賣時被「秒殺」，她笑指當刻以為只是純粹宣布開賣，然後就有很多人分享，發現原來已經售罄。雖然門票賣光，但她坦言怕有粉絲買不到飛而不開心，希望不能來的朋友到時看網上影片，然後一起期待下一次。

加場要靠大家

提議她可以加場，Marf指要大家幫手推，又謂今次反應那麼好是自己預期之外：「我反而係諗最壞打算，如果到時真係賣得唔好，咁我就叫多啲朋友嚟睇，因為都有好多朋友問我，我只係話睇吓得唔得。」她又搞笑指知道售罄後，第一個問題問經理人自己是否要繼續為演唱會宣傳，但停下來也覺得不好，所以繼續會出演唱會的東西，令大家更期待，也會順便谷新歌。

認有壓力

至於「秒殺」是否會帶來壓力？她笑言本來籌備已很大壓力，因今次演唱會主題是「Night like this」，故想在這難忘的一晚更精彩：「呢個係壓力嘅來源，所以賣完飛呢樣嘢對我嚟講係鬆咗一口氣，起碼我唔使擔心呢樣嘢，可以處理其他嘢。」問到是否有留給男友林家熙，Marf指「梗係有啦！」，但其實也有想過叫男友幫手，但因為現在籌備中，不過真的要找他幫忙，對方就不能欣賞演唱會。

新年未有工作安排

提到新年，她指未有工作安排，應有時間休息，但仍然會為演唱會籌備，至於情人節，她希望嘗試一間新的餐廳：「希望嗰日愛神會保佑我哋，唔好食到伏嘅嘢，同埋我食埋呢個二月會收一收。」