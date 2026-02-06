前TVB小花譚嘉儀開演唱會爆被拖六位數歌酬  「主辦人」發聲明反擊變羅生門：佢扮苦主好無稽

前TVB小花譚嘉儀（Kayee）於2024年成功舉辦的個人演唱會，本是其事業上的一大亮點，近日卻演變成一場各執一詞的「羅生門」事件。譚嘉儀公開指控演唱會主辦方拖欠她超過六位數字的酬金，其團隊亦有成員未收到款項。然而，被指為主辦方負責人的Jelly今日（6日）發表公開聲明，反指譚嘉儀才是演唱會的真正「老細」，並稱對方自稱「苦主」的說法十分無稽，令事件陷入迷局。

譚嘉儀指被拖欠六位數歌酬

風波始於演唱會和音Kasey Pong在社交媒體的控訴，她表示整個和音團隊至今仍未收到應得的酬勞，並點名主辦方「Two Ally Workshop」及其負責人Jelly失聯，讓他們追討無門。事件主角譚嘉儀隨後證實，自己同樣是受害者，直言：「我都未收到六位數演出費，完全無收過，我都係苦主。」她透露，由於合約是在她仍屬TVB旗下時簽訂，因此追討事宜已全權交由前公司處理，但至今未有進展。

譚嘉儀曾指憤怒又無奈

譚嘉儀表示，她曾多次親自聯絡Jelly，對方起初以「過年後會支付」為由推搪，後來演變成已讀不回，甚至電話也不接。她更聽聞Jelly有選擇性地向某些未來仍有合作機會的人支付薪酬，這種做法讓她感到既憤怒又無奈。

「主辦人」發聲明反擊

面對拖糧指控，被指為主辦方負責人的Jelly今日發表長文聲明，提出截然不同的說法。她澄清自己並非主辦，而是應譚嘉儀的請求「執行」演唱會。Jelly在聲明中指出，當時譚嘉儀仍在TVB，但「好想搞一個完全屬於佢並可以自己主導晒嘅演唱會」，因此需要有人協助執行，而整場演唱會的資金正是由譚嘉儀本人注入。

譚嘉儀「拖糧事件」自導自演？

她強調，從海報、舞台設計、歌曲、服裝以至嘉賓等所有決策，全由譚嘉儀一人「話事」。Jelly對譚嘉儀將自己定位為「打工」及「苦主」感到極度不解和荒謬。她更表示，自己因為這次「愚蠢」的幫忙而需要借貸去支付部分款項，並稱：「其實調返轉我應該要向佢追討返呢啲嘅款項。」Jelly在文末重申：「我並不是主辦，我都要追番譚小姐錢。」她肯定表示，即使演唱會最終有盈利，也與她無關，所有收益均會歸譚嘉儀所有。

Jelly聲明全文如下：

Hello 大家好我係Jelly！

就近日各傳媒報道有關於《譚嘉儀Be with You 演唱會2024》提及到我失蹤、公司執笠同走數等等嘅事宜，因為已經影響到我身邊嘅人包括姚子羚小姐及DJ樂宜，所以我有必要同大家講返事情嘅真相。

當時因為譚小姐仲係TVB合約，而佢自己好想搞一個完全屬於佢並可以自己主導晒嘅演唱會，所以就需要其他人去幫佢做呢件事，作為朋友嘅我當時就答應幫佢執行，並且係由譚小姐本人注入資金去做。成件事由海報設計/舞台設計/歌曲/服裝/Dancer/Rundown/嘉賓/慶功等等全部都係由佢去話事。但最後佢竟然表示自己只係打工？！還無稽到同傳媒講自己也是「苦主」？

至今已經接近一年嘅時間譚小姐同我的確無聯絡，我唔理解點解譚小姐會話搵我唔到？只係佢冇搵我，不是搵唔到。因為今次本人嘅愚蠢我亦付出左代價，借貸去找一啲款項，其實調返轉我應該要向佢追討返呢啲嘅款項。

最後，我想講，我並不是主辦，我都要追番譚小姐錢。

我肯定呢個演唱會就算賺錢亦都與我無關，因為會係歸晒譚小姐所有！

