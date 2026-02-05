Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾展望自爆分房瞓避免奉子成婚 拖葉蒨文北上開騷「咀嘴」被批過度放閃

影視圈
曾展望（GM）與葉蒨文雙雙宣傳賀年節目《一馬當先行大運》，兩人在拍攝期間到龍母廟摸龍床招運，堪輿學家李丞責笑指有添丁之意，GM即指二人是分開睡，葉蒨文表明未想添丁。二人又回應廣州表演「咀嘴」被批過度放閃，全因現場氣氛高漲，盛情難卻。

盛情難卻公開親密

曾展望、葉蒨文、林智樂、潘靜文、胡敏芝與堪輿學家李丞責及麥玲玲昨天為新春賀年節目《一馬當先行大運》宣傳。葉倩文稱，拍攝期間與GM到龍母廟摸龍床招運。李丞責戲弄她指，在龍母廟摸龍床是有添丁之意。GM即表示，自己與葉蒨文是分房睡。葉蒨文則表明未想添丁，強調摸龍床不單有添丁寓意，還有平安、吉祥等意思，她現在只想要平安、吉祥，因為自己正為事業衝刺。

問到GM為何強調分房睡？他笑指，現在大家專心工作，跳過添丁步驟就沒有意外了，記者追問，若出現「意料之外」的事會否結婚？他斬釘截鐵說不會有可能：「因為有預謀，而且有計劃。」葉蒨文卻表示，不知道他的計劃內容。追問師傅可有預測二人會否奉子成婚？葉蒨文表示沒有，但有求籤，籤文提示她要把握機會。

對於近日兩人到廣州舉行音樂會期間咀嘴放閃，但有網民不受落，狠批他們過度放閃感到難頂，GM解釋因為主題是《Share Me Your Love》，故情不自禁；葉蒨文則指現場氣氛高漲，大家起哄叫錫錫，她也沒有想到事情那麼複雜，只感到盛情難卻。至於有網民大讚GM唱歌好聽，他多謝讚賞，只希望自己的表演沒有失禮，他知道有些觀眾要駕駛5、6小時車程到現場。

遲些兩人會出席情人節活動，問到會否再咀嘴？葉蒨文表示要看情況，GM說：「其實冇所謂，如果情侶之間冇呢啲親密舉動會更奇怪。」

