69歲前港姐子宮肌瘤倍增恐癌變北上做手術 談內地五星級手術體驗勝香港：好有愛

69歲的1979年香港小姐季軍鍾慧冰早前因健康問題入院接受手術，近日她透過YouTube頻道「冰姐的花樣人生」向大家分享這次切除子宮的「五星級」手術體驗，並向關心她的朋友報平安。

鍾慧冰子宮肌瘤尺寸兩年內倍增

鍾慧冰在影片中透露，她維持每年進行婦科檢查的習慣已超過30年。大約兩年前，醫生發現她有約2至3厘米的子宮肌瘤，當時認為問題不大，預計更年期後會自然萎縮。鍾慧冰坦言，其實她也一度懷疑肌瘤有壓迫到膀胱，因而飽受尿頻問題困擾，每晚甚至要起床四、五次上廁所，嚴重影響睡眠質素，惟未有特別為意嚴重性。然而，在去年她進行檢查，卻發現肌瘤不但沒有縮小，反而增大至5.3厘米。醫生指出，肌瘤在更年期後持續增大並非好現象，存在癌變風險，建議她進行子宮切除手術，以一勞永逸。

鍾慧冰初體驗內地微創手術

鍾慧冰最終決定在內地一家醫院接受微創手術。她形容這次是一次「五星級」的愉快體驗，全因醫院採用的「快速康復法」（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）醫療方案。此方案透過一系列術前、術中及術後的護理程序，旨在縮短住院時間、減輕病人痛楚並加速康復。

她分享道，術前準備包括飲用含碳水化合物的飲品以穩定血糖；術後則鼓勵病人盡快咀嚼香口膠，以促進腸道蠕動和排氣。此外，醫院還提供壓力襪和腿部按摩儀器，防止病人因長期臥床而形成血栓。鍾慧冰表示，整個過程由術前教育、手術，到術後護理都安排得無微不至，讓她感到非常安心，更形容自己幾乎沒有感到任何痛楚。

鍾慧冰讚揚內地醫護團隊

鍾慧冰特別讚揚內地的醫護團隊，直言：「就喺我住嗰幾日呢，我就感覺到好有愛。嗱，我好坦白講，香港啲醫護人員其實都好有愛心。但係你知我哋香港啲醫院呢，忙到不得了，尤其係公營，你諗下佢由朝到晚，不停咁啲病人多到咁，佢邊有時間應酬你。」她更驚訝內地醫院有很多醫生，「我今次喺呢間內地醫院，佢啲客唔係好多，醫生多到不得了，我由預約開始都未使點等過，因為醫生多，你差唔多每次預約之後，大概廿分鐘、半個鐘頭之內就睇到醫生。」她分享，我當時入住的婦科病房病人不多，護士工作量少，因此不時獲護士關心，「得閒就問你，要唔要做按摩啊？要唔要攞個機器俾你按吓？好舒服……成個感覺、氛圍都好好。」

鍾慧冰術後下決心更愛惜身體

雖然過程順利，但鍾慧冰坦言在被推進手術室的一刻，內心也曾感到恐懼。那一刻她深刻體會到，無論身邊有多少親人朋友，最終能陪伴自己的只有自己，因此下定決心將來要更愛惜身體。

令人欣慰的是，手術後的化驗報告結果顯示，切除的組織一切均為良性。鍾慧冰開心報平安，並以過來人身份提醒，術後兩個月內應避免提取重物，並小心護理傷口，保持乾爽透氣以防感染。經歷了這次手術，鍾慧冰以更積極樂觀的態度迎接新一年，並呼籲大家：「身體健康係最緊要，嚟緊新嘅一年，我同大家都錫自己多啲。」