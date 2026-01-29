張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港

曾與張栢芝傳緋聞、現年39歲的C AllStar成員梁釗峰（釗峰），繼去年因劇烈胃痛入院後健康再度亮起紅燈，近日他於社交平台驚爆再次入院，並需為左腳膝頭的半月板位置動刀做手術，他上載了多張插喉、坐輪椅、揸柺杖的照片，健康狀況令人擔憂。

梁釗峰手術前後狀態懸殊

釗峰在IG上載了多張住院期間的相片及影片，鉅細無遺地記錄了手術前後的狀態。手術前，他特意拍片展示自己仍然靈活的步姿，並配文指「術前要影OOTD，因為下次咁靈活行路應該要幾個月後」，預告康復期漫長。影片中亦見到，當被推入手術室前，他才驚覺害怕，更被醫護人員發現他害怕打針而面紅。

梁釗峰插喉坐輪椅照片流出

手術後的他，狀態與術前形成強烈對比。從相片可見，他的手上插着靜脈輸液喉管，一度需要依賴輪椅代步。手術後，他不良於行，需由兩名醫護人員攙扶，並借助柺杖在樓梯緩慢上落，步履蹣跚，每一步都顯得相當吃力。儘管如此，釗峰仍保持樂觀，指全身麻醉醒後比預期中精神，更開心的是「唔使戒口咩都食得」，並分享了在病床上食飯的照片。他感謝醫護人員的照顧，並向自己的身體喊話，要一齊好好康復。

梁釗峰去年曾陷「偷食醜聞」

事業與健康面臨挑戰，釗峰的感情生活去年亦曾掀起波瀾。去年他被化妝師女友「Karen」指控出軌，結束四年半戀情。當時「Karen」在IG發文「愛情裡容不下第三者」，並公開一名為「llmy」的女生傳「掛住了」的曖昧短訊給釗峰。事件發酵數日後，釗峰發長文承認，在與前任感情瀕臨分手邊緣時，「心裡有別個出現」，並坦承「沒向你坦白是我最愧疚的事」。

