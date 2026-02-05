Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過

影視圈
更新時間：15:58 2026-02-05 HKT
發佈時間：15:58 2026-02-05 HKT

現年79歲的「鼎爺」李家鼎，近年憑藉《阿爺廚房》再度人氣急升，廣告代言接不停。然而，這位資深藝人的健康狀況備受關注。去年9月，他因操勞過度暴瘦20磅，後證實患上胃炎。近日李家鼎再次公開露面，身形依然十分清減，面部表情並不多，他親口證實自己患上新症，並透露了病因及身體的詳細狀況。

李家鼎親認患病狀態一般

李家鼎近日現身康怡一間超市，為其新春賀年菜活動站台並親自下廚，吸引近百市民圍觀。身穿啡色廚師服的李家鼎身形依然單薄，較以往瘦削不少，神情略顯平靜。活動上，他坦言自己瘦了，是因為患上「慢性腸胃炎」，此病會影響食慾。他解釋致病元兇源於藝人長期的不良生活習慣，並指做藝人時常食無定時，睡眠六不足，日積月累下「其實中咗招都唔知」。雖然他形容自己「易餓又易飽」，但慶幸大便無異樣，身體亦無特別痛楚，目前需定時服藥及嚴格戒口，控制食量並避免酸辣等重口味食物。

相關閱讀：78歲李家鼎慘受病痛折磨大叫頂唔順 一部位「大量流失」痛到企唔到 近期暴瘦廿磅須輸血

李家鼎因一問題「痛到企唔到」

除了腸胃問題，鼎爺的關節亦飽受折磨。他去年曾透露，因肌肉大量流失，導致膝蓋關節的支撐力不足，出現「骨磨骨」的劇痛情況，骨頭更會發出「咯咯聲」，嚴重時甚至「痛到企唔到」，令他大感辛苦。

李家鼎不搞八十大壽

即將「登八」（踏入80歲）的李家鼎，對於會否舉辦大壽慶祝的問題，他表示「想低調渡過」。這種寧願平靜度過的態度，或許也反映出在多種病痛困擾下，鼎爺現時的健康狀況並非處於最佳狀態，更希望靜心休養。

相關閱讀：78歲李家鼎罕現身暴瘦XX磅  不幸患一病需接受輸血每日食藥  腳部疼痛苦不堪言 

鄔友正曾嚴重腳傷：

