河正宇認愛車貞媛否認7月結婚 河父唔夾口供爆夏天拉埋天窗

影視圈
更新時間：14:15 2026-02-05 HKT
發佈時間：14:15 2026-02-05 HKT

韓國影帝河正宇昨被爆結婚消息，多間韓媒報道指47歲的他與細11年，同為演員的車貞媛，以結婚為前提交往，並計劃於今年內舉行婚禮，引起外界關注。據指二人原定夏季結婚，曾低調視察首爾多間婚宴場地，令「夏天結婚」一說甚囂塵上。河正宇的演員父親金建宇受訪時亦回應稱：「兩人是真心相愛才決定結婚，非常感謝大家的祝福。」

年齡相差11載

消息傳開後，河正宇及其所屬經理人公司隨即回應，承認他與車貞媛正在穩定交往，但強調婚期「尚未確定」，對於外界流傳的7月婚禮及具體場地安排，均予以否認，指相關內容並不屬實。車貞媛所屬公司同樣表示，二人確是戀愛關係，但目前談論實際婚期仍嫌言之尚早，希望外界給予空間。

據悉，兩人因工作結緣，自2020年起由圈內同事發展為戀人，歷經多年低調拍拖，身邊友人形容他們「長期彼此依靠」，對步入婚姻一事早有共識。河正宇過去在訪談節目中曾多次提到渴望成家，甚至笑言「明年一定要結婚」。

另有指車貞媛於2018年已跟河正宇傳緋聞，因為車貞媛和黃寶拉曾在網上分享推測為河正宇愛犬的照片。黃寶拉的丈夫是河正宇的弟弟車賢宇，所以車貞媛疑曾到訪了河正宇的家。目前河正宇剛完成電視劇《在大韓民國成為房主的方法》拍攝，並準備投入新作，工作檔期緊湊，被指亦是婚禮時間一再「未定案」的主因之一。

