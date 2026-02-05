Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Billie Eilish被轟雙面人！於格林美高呼：FXXK ICE 被揭億元豪宅坐落原住民土地上惹掠奪之嫌

美國小天后Billie Eilish在日前舉行的第68屆格林美頒獎典禮上，發表具政治意味的言論成為熱話。她憑藉歌曲《WILDFLOWER》勇奪年度最佳歌曲大獎，成為史上首位三度獲得此項殊榮的音樂人，創下歷史紀錄。然而，Billie Eilish並未將獲獎感言的焦點放在自己的成就上，而是轉向對美國當前的政治局勢表達深切關注。她說：「沒有人在被偷的土地上是非法的，我認為我們必須持續奮戰、發聲和抗議。」最後，她更在台上高呼「FXXK ICE」，對美國移民及海關執法局（ICE）表示不滿，此舉在會場內贏得觀眾及同業熱烈拍掌與歡呼。

Billie Eilish億元豪宅坐落原住民土地上

事隔幾日，Billie Eilish關於「被掠奪的土地」的言論仍持續發酵。她被網民發現其現居價值1400萬美元（1.09億港元）的豪宅正好坐落在美國原住民通瓦族（Tongva Tribe）的祖傳土地上，隨即引發批評。

通瓦族：期待更多實際行動

通瓦族（Tongva Tribe）近日亦正式回應，證實Billie Eilish的豪宅確實坐落於他們的祖傳土地上。部落發言人肯定公眾人物為歷史發聲，但強調期待更多實際行動，並表示Billie Eilish從未就房產事宜與他們聯繫。此聲明引發外界熱議，許多人質疑Billie Eilish住在價值數百萬美元、高牆環繞的豪宅中，與她在台上倡導的理念形成強烈對比。批評者質疑，若Billie Eilish真心認同「土地被偷」，為何不將豪宅歸還；支持者則認為不應過度解讀其私生活。

