格林美頒獎禮2026｜Rosé空手而回被乳環裝歌手搶風頭 Justin Bieber驚喜露面

「第68屆格林美頒獎禮」於香港時間今早舉行，今屆第6度及最後一次由諧星Trevor Noah主持，韓團BLACKPINK成員Rosé與Bruno Mars演唱洗腦歌《APT.》為頒獎禮揭開序幕。Rosé入圍「年度製作」、「年度歌曲」及「最佳流行合唱」，成為史上首位入圍格林美年度大獎的韓國Solo歌手，可惜最終空手而回。《Kpop擸魔女團》主題曲《Golden》早在頒獎禮在電視播放前，已贏得「最佳視覺媒體歌曲」。歌手Sabrina Carpenter、Justin Bieber及Lady Gaga等有份演出。

Kendrick Lamar延續勇態

Kendrick Lamar賽前獲最多的9項提名，他勇奪「最佳饒舌專輯」、「饒舌歌曲」、「饒舌演出」、「旋律饒舌演出」及「年度製作」，並破了Jay-Z的25獎紀錄，成為格林美史上獲得最多獎的饒舌歌手，歷來共獲得27個獎。最佳新人由Olivia Dean捧走，最佳城市音樂專輯由Bad Bunny憑《Debí Tirar Más Fotos》贏得，他強烈譴責美國移民和海關執法局（ICE）：「在我感謝上帝之前，我要說『ICE滾』。我們不是野蠻人，我們不是動物，我們不是外星人，我們是人類，我們是美國人。仇恨越多，仇恨就越強烈。唯一比仇恨更強大的東西就是愛，我們需要與眾不同。我們爭取權利，但必須用愛去做。我們愛我們的人民，愛我們的家人，這就是用愛去做的方法，別忘了這個。」Bad Bunny再憑《Debí Tirar Más Fotos》捧走「年度專輯」，並由Harry Styles頒獎，該專輯成為格林美史上首張西班牙唱片贏得「年度專輯」。

「年度歌曲」則由Billie Eilish憑《Wildflower》奪得，她亦在台上提到ICE，「我很感激，但老實說，我覺得我不需要說甚麼，但沒有人在這片被盜的土地上是違法的。現在真的很難知道說甚麼、做甚麼。我只是覺得在這個房間裏真的很有希望，我覺得我們只需要繼續祈禱、發聲和抗議，我們的聲音真的很重要，人們也很重要。我想說，對不起，多謝大家。」

Lady Gaga掩面痛哭

天后Lady Gaga憑《Mayhem》贏得「最佳流行演唱專輯」，她聽到自己的名字時，即掩面痛哭，由其未婚夫Michael Polansky安慰，她上台即向Michael說「我愛你」，並感謝每日陪伴在她身邊，又與她合作製作那張專輯。她又提到作為唯一的女性在錄音室，「我知道有時當你和一群男人在錄音室裏時，可能會很難。因此，我敦促你永遠傾聽自己，永遠為你的想法而戰，為你的歌曲而戰，為自己而戰。」至於最佳流行獨唱演出由英國歌手Lola Young憑《Messy》捧走，她在台上興奮到爆粗。

Pharrell Williams感謝師父

此外，Pharrell Williams由Dr. Dre手上獲頒「全球影響力獎」，他感謝他的師父Dr. Dre及Q-Tip，又感謝大家相信黑人音樂，他直言自己已52歲，仍熱愛音樂這份工作。79歲歌手雪兒（Cher）獲頒「終身成就獎」，她爆粗指自己已入行超過60年，「我想說的是，大家不要放棄夢想。」

「第68屆格林美頒獎禮」部分得獎名單

年度歌曲：《Wildflower》Billie Eilish

年度製作：《Luther》Kendrick Lamar featuring SZA

年度專輯：《Debí Tirar Más Fotos》Bad Bunny

最佳新人：Olivia Dean

最佳流行演唱專輯：《Mayhem》Lady Gaga

最佳流行獨唱演出：《Messy》Lola Young

最佳流行合唱：《Defying Gravity》Ariana Grande及Cynthia Erivo

最佳電子/跳舞專輯：《Eusexua》FKA twigs

最佳搖滾專輯：《Never Enough》Turnstile

最佳搖滾歌曲：《As Alive as You Need Me to Be》Nine Inch Nails

最佳金屬搖滾演出：《Birds》Turnstile

最佳搖滾演出：《Changes》Yungblud

最佳饒舌專輯：《GNX》Kendrick Lamar

最佳旋律饒舌演出：《Luther》Kendrick Lamar featuring SZA

最佳饒舌歌曲：《TV Off》Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay

最佳R&B專輯：《Mutt》Leon Thomas

最佳R&B歌曲：《Folded》Kehlani

最佳視覺媒體歌曲：《Kpop擸魔女團》-《Golden》