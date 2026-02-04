Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賈思樂孖黃子雄、韋綺姍合唱高難度英文歌 圈中好友承諾撐場 爆有神秘女嘉賓現身

賈思樂將於本月15日於伊利沙伯體育館舉行一場《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會，今日（4日）賈思樂聯同一眾演出嘉賓韋綺姍、黃子雄、黃博、黃洛妍進行綵排。

黃子雄為賈思樂開金口

賈思樂大讚黃子雄和韋綺姍英文很好，今次三人合唱一首80年代的英文歌，更大讚會與眾不同。韋綺姍解釋這首合唱歌有好多不同音域，又爆黃子雄為了演出下了不少苦功。黃子雄則笑謂上次為賈思樂演唱會而首次開金口，所以今次難度要比上次更高。向來人緣好的賈思樂，笑言一班圈中好友苗僑偉夫婦、陳法蓉、黃日華等屆時會入場睇騷，又大賣關子會有一位神秘嘉賓。他說：「呢位神秘嘉賓係一位女性，唔係唱家班。」

