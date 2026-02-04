「最索港台主持」騷迫爆上圍主持節目惹熱議 嫁導演罕剖白婚姻狀態 擁8項專業資格識性治療

36歲的前港台主持辛巧琪（Binky），近日成為網絡熱話，憑藉其出眾的樣貌和極之豐滿的火辣身材，被網民封為「最索港台主持」。有網民表示，收看港台的資訊節目本身是為了增廣見聞，但辛巧琪的出現，卻讓節目頓時變成了一場視覺盛宴，實在「吸睛」。辛巧琪之後於IG作出回應，指自己已非「性感人妻主持」，因為她已離婚回復單身，另外亦表明自己有持續進修，已經升呢成為博士。

辛巧琪主持港台節目照性感

從網民分享的節目截圖可見，辛巧琪在主持節目時，經常穿著貼身上衣，完美突顯其傲人上圍，曲線玲瓏浮凸，畫面極具震撼力。即使是穿上西裝外套，也難掩其「空前偉大」的身材，讓觀眾看得心花怒放，大讚「視覺享受兼具內涵」。

辛巧琪於IG瘋狂發福利

除了在螢幕前展現性感魅力，辛巧琪在個人IG上更是毫不吝嗇，狂派福利圖。從她分享的自拍照可見，她常以低胸或V領服飾示人，盡顯迫爆上圍。其中一張她背對鏡頭，在郵輪窗邊拍攝的裸身剪影照，更是引發網民無限遐想，讓人看得目不暇給。

辛巧琪離婚回復單身

然而，正當網民熱烈討論這位「性感人妻」之際，辛巧琪本人卻在IG上親自澄清，表示自己已經並非「性感人妻」，因為她已低調回復單身。同時，她亦透露港台在2025年並沒有與她續約，所以她已非該節目的主持，並宣佈自己已完成博士學位，正式成為博士。

辛巧琪擁8項專業資格

辛巧琪擁有註冊催眠治療師、夢境分析治療師、NLP發證導師等8項專業資格。擁有新聞系及媒體文化碩士學位的她，早於17年前已加入港台，主持過《議事論事》、《抗疫快訊》等多個節目。近年，她更克服讀寫障礙及過度活躍症的困難，完成了教育博士學位，堪稱「學霸級女神」。

辛巧琪曾嫁港台導演

在私生活方面，辛巧琪於2018年與港台導演張騫（Rex）結婚，後者極有才華，曾獲《第50屆美國國際電影及電視節》節目金獎和最佳作品獎。但兩人現已離婚。辛巧琪的經歷充滿傳奇色彩，從克服自身困難到成為擁有多項專業資格的博士主持，如今回復單身的她，相信未來發展會更加精彩。

