「譚詠麟愛將」離港定居北京變湊仔公？7歲子暴風成長似足老竇極早熟 高顏值媽媽惹熱議

現年39歲的趙浚承，因參加TVB的歌唱節目《中年好聲音3》而人氣急升，雖然三甲不入，但憑住出色唱功及英俊外貌，比賽期間已俘虜大批粉絲。趙浚承不止是靚聲王，而且是譚詠麟愛將，又是明星足球隊成員，近年跟太太跟兒子在北京定居，不時分享一家三口的生活點滴，日前趙浚承拍下囝囝在家用無線咪唱歌的影片，想不到小小年紀已經甚有台型，比起半年前已經暴風成長，外表越來越似爸爸，顯得十分早熟，而且遺傳了爸爸的音樂才華，同樣是靚聲之人，讓人聽出耳油。

趙浚承跟譚詠麟甚有淵源被視為愛將

趙浚承歌藝出眾，高大靚仔，年青時曾是男團Square成員，並且簽過環球唱片，跟譚詠麟甚有淵源，當年譚校長要舉辦巡迴演唱會，有些歌要跟人合唱，所以找來靚聲王趙浚承合唱，代替其他歌手，至今他仍是譚校長愛將，又加入了明星足球隊，每逢有商演活動也會預他一份，甚為難得。不過自《中年好聲音3》結束之後，趙浚承曝光率跟工作難免減少，在其社交網站的影片內，不時見他做湊仔公。

趙浚承定居北京拍片分享一家點滴

趙浚承由2015年開始已經定居北京，而太太亦是北京人，夫妻二人育有一名7歲兒子，雖然趙浚承是港爸，但他跟兒子溝通多用普通話，所以囝囝對廣東話往往一頭霧水。雖然如此，趙浚承兒子卻是遺傳了爸爸的優良基因，不止外貌俊朗，而且甚有音樂天分，近日趙浚承在小紅書分享囝囝在家中唱歌的片段，手裡拿著咪高峰的囝囝，隨著伴奏響起，小朋友卻忽然「卡機」，原來是忘了歌詞，要馬上重來，跟爸爸不止外貌成個餅印，連忘詞特質也一模一樣。

趙浚承兒子遺傳爸爸音樂才華天生靚聲王

之後趙浚承囝囝終於大開金口，唱出莫文蔚 《歲月裡的花》，歌聲動聽，雖然還是有「娃娃音」，但已能將歌中感情發揮得淋漓盡致，一邊唱一邊搖擺身體，甚有台型，帶有爸爸趙浚承在台上的影子，而在唱歌途中，趙浚承太太也拿著咪高峰加入，外貌相當吸睛，一家三口藉著唱歌共享天倫，畫面甚為治癒，趙浚承囝囝天生靚聲，隨時子承父業，成為樂壇明日之星。

