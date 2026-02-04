楊偲泳演夜場女公關與男友溝通：點拍得藝術啲 李芯駖零偶包唔怕影響形象 麗英恨與Sammi合作

楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤和麗英齊齊演出賀歲片《夜王》，戲中除麗英是侍應外，其他4人都是夜總會女公關，並有性感打扮。她們都說很開心能與黃子華和鄭秀文合作，雖然一開始有點緊張，但他們都是很好人的大前輩，麗英更指有與鄭秀文討論音樂，望在音樂上有合作機會，女團成員芯駖表示不擔心飾演女公關會影響形象。文：黃佩麗 圖：譚志光

麗英渴望「下海」做小姐

楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤和麗英早前齊齊為賀歲片《夜王》宣傳，5人中只有麗英不是演夜總會女公關，而是衣服包到上頸的夜總會侍應，她笑言最渴望「下海」做小姐，稱自己是未被打磨的玉石，戲中永不放棄「下海」目標，又說與黃子華、鄭秀文合作感到緊張，但拍攝過程中完全感受到他們是很好的大前輩，亦有向鄭秀文請教唱歌心得，問到可有乘機邀請合作？她說：「我未有行動，但好想。」譚旻萱等人演女公關，幾乎場場戲煙不離手，她們笑指除了食煙要練習，如何𠱁男士開心都要練習，楊偲泳被問到可有向男友張振朗請教？她笑說：「我有問Dee（何啟華）和阿卵（楊偉倫），男仔睇女仔食煙點先會覺得靚，亦有模仿金姐（金燕玲）食煙，她是典範，食煙的姿勢很靚，我們在現場是煙霧彌漫，多煙多到鏡頭都睇唔到。」她和何啟華戲中有吻戲，問到是否要與男友備案？楊偲泳表示有與家人交代，指長輩思想傳統，需要好好溝通，對於戲服性感，男友又可怕她會被睇蝕？楊偲泳只說：「要溝通點拍得藝術啲。」

林熙彤說話「嬌嗲」有秘訣

李芯駖在戲中被諷刺是大媽小姐，要由小姐轉做媽媽生前經歷過一番心理建設，她笑謂夜總會文化與其他職場文化無分別，女性去到某一個年紀不多不少也會受到評論，事業隨年紀增長要考慮轉方向，講到她是女團COLLAR成員，卻演出女公關，問到可怕影響形象？她指自己沒有偶包，笑隊友們才有偶包，換轉找她們演出可能會怕。《夜王》有不少女演員，問到拍攝時可會爭戲？麗英即搞笑指大家都很「爭氣」，楊偲泳稱大家都要穿高跟鞋拍攝，爭得最多的是凳仔，因為一拍完自己的戲份，大家都除鞋爭凳坐休息，譚旻萱爆楊偲泳自備露營凳，十分識嘆，又指自己的角色很叻猜枚，事前特意找朋友教她，「我只是看上去很猜得，現實中的實力是一定會輸。」年紀最輕的林熙彤自言平時說話無尾音，要做到戲中的嬌嗲，秘訣原來是將對方當成自己的弟弟，「我細佬8歲，我對住他講嘢陰聲細氣，所以就用這個講嘢方式𠱁客，當他們是BB仔。」



