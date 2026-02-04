大S徐熙媛離世一周年死前關鍵5日全曝光 誤信偏方紓緩成催命符 返台途中心臟驟停搶救14小時撒手人寰

台灣女星徐熙媛（大S）離世一周年，其韓籍老公具俊曄在死忌（2日）當天，為愛妻舉辦紀念雕像揭幕儀式，大批圈中好友出席致哀。日前韓國KBS2節目《名人生老病死的秘密》（셀럽병사의 비밀）播出預告，曝光具俊曄與大S的特輯，昨晚（3日）節目播出時，更公開大S離世前的細節。

大S離世前最後足跡

《名人生老病死的秘密》昨晚播出到台灣採訪具俊曄與大S的特輯，除見到具俊曄每日風雨不改到金寶山大S墓前陪伴愛妻的片段，更公開大S離世前最後足跡，以邀請專家分析其死因。節目組重組大S在短短5天內，由出現感冒症狀，到最終因急性肺炎離世的過程。

節目中，提到大S誤以為浸溫泉能紓緩病情，卻因有心臟二尖瓣脫垂的影響，浸溫泉導致血管壓力升高，加上又服用退燒藥，體溫下降卻誤以為病情好轉，事實卻是免疫系統對病毒投降的訊號，病情急速惡化。

主持人張度練在節目中提到，大S與具俊曄重逢後，身體情況已很虛弱：「那時接近食不下，也沒有甚麼力氣活動」。醫生進一步解釋，大S在懷第二胎期間，曾出現癲癇發作，與「妊娠中毒症」有聯，由於有「妊娠中毒症」問題，加上大S有心臟方面的基礎疾病，因而導致心臟負荷嚴重超載。

大S堅持返台出錯過救治

直到2月2日大S離世當日，曾因病情惡化再度求醫，醫生建議立即轉到大型醫院治療，但大S因恐懼住院，堅持立即返回台灣，而家人最後按照其意願，緊急訂機票返台，沒料到大S在前往機場途中心臟驟停，最終送院搶救14小時仍未能救回。

韓國耳鼻喉科專家李樂俊指出，大S屬於高風險群，肺炎進展的可能性以及併發症惡化的風險都很高，對於慢性病患者來說，退燒後溫度恢復正常可能是危險警號，發燒是身體在對抗病毒的證據，體溫下降並不等於病情好轉。

具俊曄姜元來重聚傷感

此外，具俊曄的「酷龍」隊友姜元來日前特別從韓國飛到台灣追悼大S，姜元來昨日（3日）深夜發文，透露與隊友兼好兄弟具俊曄重聚的催淚場面，更心痛表示：「好不容易見到的俊曄，瘦到連26年前大S送他的衣服都還穿得下。」

姜元來透露是次偕同韓星洪祿基一起到台灣，事前並未告知具俊曄，二人直接到金寶山出席追思儀式見好友。姜元來指去年夏天曾赴台見具俊曄，但洪祿基就久未見好友，二人一見面就抱頭痛哭。

具俊曄聽歌爆喊憶亡妻

具俊曄在休息室內不斷播着韓國女歌手金娜英的歌曲《比起春天氣息更喜歡你》，並且邊聽邊哭，又在紙上一直在寫東西。及後工作人員叫具俊曄出外，姜元來幫忙收拾，才發現原來具俊曄在紙上寫滿密密麻麻都是「徐熙媛」及「熙媛呀」。

而大S的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》，具俊曄除親自擔任製作人，亦邀請台灣藝術家好友李承道擔任總監。李承道在社交平台發文，分享雕像製作細節。當中提到雕像右手手背上刻有一朵小花，以及環繞手腕的3條線圈。原來是大S與具俊曄在婚後每一個周年都會在手上各刺上一個線圈，為了牽手時能讓線條彼此相扣，線圈分別落在他的左手和她的右手，李承道透露：「如今，Koo（具俊曄）已經在自己的手腕上，為他們刺下了第4條線。」