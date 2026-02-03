游學修疑被ViuTV封殺 深夜直播態度180度轉變 全天候狙擊忽然「跪低」：只係想搲撈

游學修近日出席Tyson Yoshi新歌微電影首映因有被ViuTV及Viu1hk採訪，連花絮片段都裁走，於是鬧出游學修被ViuTV封殺的風波，其後游學修在社交平台以各種方式表達不滿，展開一連串諷刺行動，他更直言過往製作節目時，完全邀請不到任何MakerVille旗下的藝人，暗示雙方早有嫌隙。不過翌日游學修態度出現180度轉變，在Threads上寫下：「攰了，唔玩了。本來已經完全放低呢啲嘢，祝你哋咁多位以後一帆風順，態度轉變，選擇暫停紛爭：「攰了，唔玩了，本來已經完全放低呢啲嘢，祝你哋咁多位以後一帆風順。」

游學修直播初期未有正面回應

游學修還稱「疊埋心水加入jife」約定大家周一（2月2日）見。昨晚游學修在直播起初他未有正面回應，但直到接call聽觀眾講心事，游學修表明：「今晚冇『地鳴』，唔會開戰，想聽開戰嘅就可以走先。」談到被ViuTV封殺，他剖白道，「一句講晒，我發源地。」並透露老友何啟華（阿Dee）是關鍵人物。

游學修以「神秘人阿J」訴心聲

游學修昨晚在JFFT的直播，高峰期有逾3萬名觀眾觀看，雖然不少網民準備「食花生」，一開始已留言提及「Viu」，但游學修並未有正面回應，只藉動畫《進擊的巨人》主角艾倫的糾結表達個人心境，「我而家心路歷程伴隨劇情，同艾倫一樣商討緊係咪發動地鳴（毀滅世界級攻擊手段），係咪要做咁多嘢對大家都唔好，但總之暴力就係唔啱啦。」之後游學修以按慣例，以黑畫面與變聲訴心聲，以「神秘人阿J」訴心聲回應ViuTV事件，事件出現180度轉變，游學修不單未有表達不滿，反而道出對ViuTV的感激之情：「始終呢個電視台都係佢（游學修）好重視嘅一個地方，所以呢幾日佢有啲唔開心。」

「神秘人阿J」稱電視台給予游學修機會

「神秘人阿J」續說：「但佢話有樣嘢好重要，佢仲未好似而家咁風靡萬人，咁名成利就、受萬人擁愛，仲係一個醜小子，呢個電視台已經畀機會佢。佢成日話自己喺2015、2016嘅時候，佢覺得自己醜樣、好幼嫩、同埋成日失言，但呢個時候，有個電視台畀機會佢。」「神秘人阿J」又指游學修感謝ViuTV給予機會拍開台劇《#綠豆》，之後拍《三一如三》並認識了廚師Christian Yang楊尚友，為他引薦給電視台，讓當時籍籍無名的他有機會開拍20集自編自導自演的《仇老爺爺》，「當時嘅ViuTV非常之好，俾咗機會佢拍第一套劇，阿修當時冇拍過電影、冇拍過電視、冇自己channel，大家都質疑佢做唔做到，但呢個電視台俾機會佢拍成廿集嘅作品。依家佢都仲口響響拍嘢，但其實都未超越到呢個劇集。」

「神秘人阿J」稱游學修只係想搲撈

「神秘人阿J」稱封殺風波發生後，當年給予機會的前輩亦有主動致電關心，「佢話有啲誤會喺入面，所以修仔覺得不如唔好地鳴，修仔仲想同大家講，其實佢搞咁多嘢，都只係想搲撈啫。只要有機會，佢就會捉住。所以既然呢一位前輩有呢個溝通後，修仔都想為自己講過嘅嘢，令身邊擔心佢嘅人唔使驚，阿修喺大廳。你哋唔好再鬧喇，如果為咗修仔好，記住佢都係想搲撈㗎。」他坦言之前的行為源於傷心，經過溝通和感恩後，個人有了反思。後來游學修以真身回應：「身邊好多人都話擔心我，threads有人成立關注我精神健康咩剩。」

游學修稱這兩年自己成長了

游學修續說：「喺呢兩年嚟自己好多嘢都成長咗，知道分寸喺邊，有冇唔開心？係有唔開心，但頭先『阿J』講嘅都係我真心話。呢位前輩同我通咗電話，真係由我當日拍電視劇開始，佢絕對冇任何需要畀機會我嘅情況下，畀機會我演出，亦畀機會我拍咗我第一部電視劇《仇老爺爺》，呢位前輩我好重視，之後試當真開騷、搞舞台劇我都有邀請呢位前輩嚟睇，我好重視自己嘅『根』，好需要歸屬感，喺JFFT、試當真都好，HOY TV話搵我做訪問我都好多謝HOY TV，我自己好重視呢啲嘢，我會記得，所以前輩有呢啲關心好足夠。」游學修自言沒做甚麼，只是留言，希望支持者停止攻擊，「如果真係錫我就由佢啦，希望有我出現嘅地方大家仲會嚟睇，冇我出現嘅地方大家仲記得我。」