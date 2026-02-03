Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男星「還俗」後退出娛圈繼續靠樣搵着數 街市遇熱情老闆娘「甜蜜互動」獲主動送禮

影視圈
更新時間：18:00 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-03 HKT

昔日 「四葉草」男神李日朗，早前遠赴印度，體驗短暫出家生活，其後極速還俗，並宣布退出娛樂圈。他除了轉型當上小顏術導師外，又加入了直播帶貨行列，而且不時拍片分享生活點滴。李日朗近年雖然長駐內地搵食，但他間中都會返港，跟一班粉絲互動，並向內地網民分享在港搵食購物好去處，近日他就到了深水埗逛街拍片，不止向網民介紹清甜多汁靚水果外，又因為高顏值獲得老闆娘讚他「靚仔」，而且還有折扣優惠，網民紛紛大讚香港街市的人情味。

李日朗「靚仔」有著數

片中的李日朗戴著帽子，桃紅色襯衣配白色長褲，打扮時尚，運動感滿滿，當天他拍片帶大家閒逛深水埗，又即場在攤檔選購水果，他看中當中又大又圓的水蜜桃，當時兩個售價約為65港元。正當他猶豫之際，女檔主突然大讚他「靚仔」，並豪爽地表示：「靚仔三個賣你90蚊啦！」這個「靚仔價」讓李日朗又驚又喜，立即決定購買。

李日朗獲老闆娘熱情加碼送免費龍眼

當天李日朗被老闆娘逗得十分高興，不止買了水蜜桃，並加碼選購了陽光青提，百分百是甜蜜互動，在交易的最後，熱情的檔主更是「優惠加碼」，隨手抓了一把龍眼送給他，並笑說：「送俾你食，唔使錢！」這番互動讓李日朗感到非常窩心，觀眾大讚感受到香港傳統街市獨有的親切感和人情味。

李日朗人生經歷高低起伏，在2003年以歌手身分出道，憑青春劇《當四葉草碰上劍尖時》嶄露頭角，2015年憑「鬼哭神嚎版」《傻女》，讓他從「過氣藝人」華麗變身成「哭腔王子」，讓李日朗重新為觀眾認識。可是之後星途平平，淡出幕前後，2025年曾一度短暫出家，還俗後瘋狂開工吸金，一日打5份工，現時更要四圍拍片，讓不少網民要寫個「服」字。

