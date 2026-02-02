游學修疑似被ViuTV徹底封殺  網上全天候狙擊發洩怒火  嘆曝光機會減：講乜都唔會上新聞

曾創辦了知名網台「試當真」的游學修，近年因頻道關閉而曝光率稍減。然而，近日他因出席Tyson Yoshi新歌微電影首映禮後，在ViuTV的相關報導中「被消失」，事件觸發他本人強烈不滿，並在社交平台上展開一連串諷刺行動，直指疑遭電視台封殺，最後更無奈表示，如今講任何話都不會再上新聞，字裡行間充滿怨氣。

游學修首映禮報導「被消失」

早前Tyson Yoshi為其新歌《1994前傳 - 追 CHASING THE WIND》的微電影舉行首映禮，作為主角之一的游學修亦有到場支持。然而，在ViuTV及其娛樂頻道Viu1的後續新聞報導中，游學修的畫面被剪輯得一乾二淨，無論是訪問或花絮片段都未見其身影，令不少網民質疑ViuTV是否刻意為之。

游學修跟ViuTV曾關係友好

游學修自ViuTV開台初期便是其密切的合作夥伴，曾參演經典劇集《瑪加烈與大衛系列 綠豆》，更自編自導自演《仇老爺爺》，雙方關係一度非常友好。如今關係疑似跌至冰點，令網民及游學修都大惑不解。

游學修連環發功諷刺「大台」

游學修對ViuTV極度不滿，他在社交平台展開反擊，他於IG將Viu1的報導截圖上下顛倒發布，進行無聲抗議，又使用ViuTV吉祥物「生啤」改圖，配上「嘩！你好大隻喎」等對白，暗諷ViuTV自視為「大台」，看不起網絡創作者。之後他在Threads直接標記「@Viutv」及「@Viu1hk」，並寫下：「希望有天可以上電視」，亦將個人頭像換成ViuTV另一隻吉祥物「生氣」，ViuTV的多個帖文下留言，並貼出與姜濤在7年前的舊合照，公開表達不滿。

游學修同ViuTV早有嫌隙？

他的怒火並未平息，更直言過往製作節目時，完全邀請不到任何MakerVille旗下的藝人，暗示雙方早有嫌隙。最後，他在Threads上寫下：「攰了，唔玩了。本來已經完全放低呢啲嘢，祝你哋咁多位以後一帆風順」，這番言論引發網民無限猜測。

游學修：講完都唔會上新聞

在事件發酵後，游學修與Tyson Yoshi、導演何圖及張文傑一同進行網上直播。直播期間，他不斷以被封殺一事自嘲，感嘆曝光機會大減：「而家曝光愈來愈少，難得仲有Tyson老師畀大家有機會看見修仔！」，他更無奈地表示，自己現在已無所畏懼，因為言論不會再引起媒體關注：「我依家最爽我講完呢啲嘢都唔會上新聞，以前好驚講錯嘢即刻上新聞，我依家唔驚」。

