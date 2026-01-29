游學修等緊老友Tyson Yoshi投資電影 歸綽嶢重申拍Kiss戲最好借位

游學修、歸綽嶢在微電影《追 CHASING THE WIND》中演兄妹，游學修指過去拍攝某MV時見過歸綽嶢，對方來探女主角班，笑她那時非常cool，故他未有刻意跟女方打招呼，直到是次合作才算真正認識。

嫌殘廢未夠慘

Tyson Yoshi的歌曲《追 CHASING THE WIND》拍成微電影宣傳，（28日）晚上舉行首映禮，參與演出的游學修、歸綽嶢、張文傑（German）、朱鑑然等現身宣傳，馮德倫和張繼聰等亦有到來捧場。

游學修自爆戲中有一場戲要「公主抱」歸綽嶢，他當時帶病拍攝，事前又無訓練，形容即使歸綽嶢身輕如燕都抱到手震，笑言導演未嗌cut機，經已無力，「拍攝時正值《試當真》埋尾，事忙，最後病了，都多謝Tyson畀我那麼多戲份讓我發揮，令我受寵若驚。（幫他找古天樂投資電影？）他不用我幫啦，他一定搵到，關鍵是他到底要不要拍，他諸多藉口，想先睇各界反應；只要大家催眠他，講『好好睇』，我們就可以再有工開。」

談到劇本最初歸綽嶢不用死，她說︰「原本好像是我畀人打到殘廢！然後有個醫生照顧我啦，主角Tyson覺得畀唔到幸福我就離開。導演覺得我死了更好，戲中有好多人受傷。」又說第一次吊威感興奮，「好玩，一點也不害怕！」問她是否更擔心拍攝接吻戲？她即笑言未有真吻，而是借位拍攝，又重申日後如有機會再拍接吻戲，「能夠借位拍就借位拍啦！」