大S徐熙媛逝世一周年丨具俊曄暴瘦剖白  一原因向愛妻道歉  望一切只是夢：下次永遠在一起

影視圈
更新時間：21:30 2026-02-02 HKT
發佈時間：21:30 2026-02-02 HKT

大S（徐熙媛）2025年2月2日不幸病逝於日本，享年48歲，長眠金寶山。今日（2日）是大S忌日週年，由具俊曄設計的大S雕像舉行揭幕儀式，儀式圓滿落幕，稍早具俊曄貼出手寫信，悼念愛妻，「熙媛啊，在那裡過得好嗎？ 會不會冷... 會不會熱... 哥哥（歐巴）總是掛心著... 」。

具俊曄：希望一切是夢

大S離世後，具俊曄每天赴墓園陪伴大S，不管天氣如何都會現身，因為他認為：「熙媛躺在那裡比我辛苦多了。」語氣讓人心碎。具俊曄喪妻一年，至今還是覺得一切就像一場夢，希望能回到過去的日子，「早晨獨自坐在空蕩蕩的房間角落發呆時， 分不清這到底是現實還是夢境... 在希望這只是一場夢的祈禱中，心口感到一陣堵塞、隱隱作痛。」具俊曄坦言這些日子他拖著沉重的身軀起身，想着「今天該做些什麼料理呢？」要做什麼大S才會喜歡？當他打包好食物，開車前往金寶山時，想到對愛妻的思念讓淚水止不住地流下。

相關閱讀：大S徐熙媛逝世一周年丨S媽小S具俊曄為紀念雕像揭幕 言承旭周渝民群星現身悼念

具俊曄：下次永遠在一起

具俊曄透露只要一想起大S，眼淚就不自覺地流下來，他為這樣的自己向大S道歉，「對不起，歐巴讓妳看到了這麼軟弱的模樣... 但這是我慰藉對妳思念的最後一個方法了， 希望能請妳諒解。我們的熙媛... 熙媛啊... 我們下次再見面的話，永遠... 永遠在一起吧。 我想妳，好想妳... 真的好想妳。」屬名「妳永遠的光頭歐巴」，內容超催淚。

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

相關閱讀：大S逝世一周年紀念雕像完工定死忌揭幕 具俊曄親自設計藏深情密碼

